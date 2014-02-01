هزینه پاکسازی دیوار نویسی های غیر مجاز از تبلیغ کنندگان دریافت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقي تذروي گفت: در و دیوار شهر تاثيربسيار زيادي بر زيبايي و جلوههاي بصري دارد و هيچ فرد و موسسه و شركتي اجازه ندارد بر روي ديوارها و معابر، تبليغاتي به شكل نوشتاري، يا نصب برچسب و پوستر و ... داشته باشد.
وي اقدام به نوشتن يا چسباندن تبليغات بر ديوارها يا كف معابر شهر را تخلف دانست و تصريح كرد: بخشي از درآمد شهرداري صرف پاكسازي تبليغات و ديوارنويسيها ميشود، اين حقوق بيتالمال است و به همين دليل شوراي شهر، شهرداري را براي اخذ هزينه پاكسازي از متخلفين، مجاز ميداند.
تذروي با بيان اينكه لايحه اخذ بهاي پاكسازي ديوارنويسيها در بيست و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز و در قالب يك طرح دو فوريتي ارائه و تصويب شد، گفت: با توجه به نزديك شدن به ايام نوروز و لزوم زيباسازي شهر، از همه شهروندان درخواست ميكنيم كه در پاكيزگي و زيبايي شهرمان، شهرداري و شوراي شهر را همراهي كنند.
اين عضو كميسيون خدمات شهري شوراي شهر شيراز گفت: براساس مصوبه شورا، هزينه پاكسازي هر متر مربع ديوارنويسي، شش هزارتومان تعيين شده كه از افراد حقيقي و حقوقي متخلف اخذ و به حساب درآمدهاي عمومي شهرداري واريز خواهد شد.
تذروي در عين حال از پيشبيني و نصب تابلوهاي ويژه تبليغات شهري در نقاط مختلف شيراز خبرداد و گفت: با هدف پيشگيري از آشفتگي هاي شهري كه زيبايي بصري را تحتالشعاع قرار خواهد داد، در نقاط پرتردد و برخي چهارراه ها، ورودي مساجد، حسينيهها و مراكز عمومي، تابلوهايي نصب خواهد شد و شهروندان و افراد حقيقي و حقوقي براساس قواعدي، ميتوانند تبليغات مورد نظر و مجاز خود را در اين مكان ها نصب كنند.
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