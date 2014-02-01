نقش ولايت در دهه فجر به درستي براي جوانان بازخواني و تبيين شود

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيد صابر جباري بعدازظهر شنبه در ديدار با كاركنان و مديران دولتي بهشهر افزود: انقلاب ما با رهبري مردي از تبار پاكان و نياكان به اين جايگاه رفيع رسيده و نقش ولايت در جامعه و سرنوشت انقلاب ما بي بديل است و شما مسئولين با همراهي مردم بايد حافظ رهبري باشيد.



وي اظهار كرد: تمام انقلابهاي دنيا به دليل عدم رهبري به بن بست رسيده اند و انقلاب ما بعد از گذشت 35 سال با شكوهتر از قبل به راه خود ادامه مي دهد.



آيت الله جباري با بيان اينكه با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، همه وابستگي ها در كشور ما از بين رفت خاطر نشان كرد: متاسفانه در زمان طاغوت كشور ما يك كشور دست نشانده بود كه توسط استكبار و ايادي كفر اداره مي شد و انقلاب اسلامي به كشور ما ابهت و عزتمندي داد.

امام جمعه بهشهر با بيان اينكه نبايد فراموش كنيم كه اين انقلاب برای اجراي احكام دین اسلام در جامعه بوجود آمده، يادآور شد: احكام دين اسلام بايد بطور كامل در جامعه پياده شود تا جامعه به سوي خيرات پيش رود.



وي گفت: رفع محرومیت و خدمت به مردم، حفظ استقلال و آزادی کشور و مبارزه با ظلم و ستم و استکبار از جمله وظايف مهمي است كه بر عهده مسئولان است كه نبايد فراموش شود و مردم بعنوان ولي نعمتان اين انقلاب در صف اول برنامه ها و خدمات رساني باشند.



فرماندار بهشهر نيز ضمن تبریک به مناسبت ایام الله دهه فجرگفت: انقلاب اسلامی ایران داراي دستاوردهای فراوان است که سرنگونی استبداد 2500ساله شاهنشاهی ، ارتقای مشارکت سیاسی مردم ، قطع سلطه آمریکا و احیای هویت شیعی از جمله آن موارد است.

محمدتقي نورزاد با اشاره به اجراي حدود 130 برنامه در طول دهه فجر توسط ستاد دهه فجر بهشهر بيان داشت: 50 برنامه از اين تعداد بعنوان برنامه شاخص در دستور كار قرار دارد.



وي گفت: حضور و مشاركت مردم در جشن های انقلاب از جمله برنامه هاي مهمي است كه دنبال مي شود تا مردم در جشن انقلاب حضور فعال و پر رنگ داشته باشند و در اين راستا و مسوولان نیز دستاوردهای انقلاب را در عرصه های مختلف به اطلاع مردم برسانند.