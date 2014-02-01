مؤسسات "آوای کویر" و "حرف اول" دامغان مجوز فعالیت گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد شهرستان دامغان بعد از ظهر شنبه در جلسه ای که به ریاست معاون فرماندار این شهرستان با دستور کار بررسی درخواست جدید تأسیس و فعالیت مؤسسات "آوای کویر" و "حرف اول" تشکیل شد، با فعالیت این دو موسسه موافق کرد.

در این جلسه همچنین مقرر شد که مؤسسه مهر آفرین (کانون آسان سازی ازدواج) با توجه به تأکید بحث غیر انتفاعی بودن سازمان های مردم نهاد نسبت به ارائه برنامه عملیاتی مؤسسه اقدام و تقاضای مجدد خود را در جلسه بعدی به هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد شهرستان دامغان ارائه دهد.

همچنین در این نشست با در خواست مؤسسه آوای کویر دامغان موافقت بعمل آمد و مصوب شد هیئت مؤسسان نسبت به مشخص کردن حوزه های فعالیت در راستای اهداف و شیوه های اجرا اقدام کند.

موافقت با درخواست مؤسسه اجتماعی فرهنگی حرف اول دامغان از دیگر مصوبات جلسه هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد شهرستان دامغان بود.

درخصوص درخواست مؤسسه فرهنگی و اجتماعی انصار الشهداء نیز مقرر شد کارشناس سازمان های مردم نهاد فرمانداری شهرستان دامغان نسبت به استعلام موضوع درخواست شده اقدام کند.

نمایندگاه از سازمان های مردم نهاد در هیئت نظارت بر تأسیس و فعالیت، شورای اسلامی شهرستان، اداره اطلاعات و نیروی انتظامی در این نشست حضور داشتند.