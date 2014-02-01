ابومسلم مشهد در خانه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه فوتبال تيم هاي ابومسلم مشهد و مس رفسنجان كه عصر امروز و در هواي سرد مشهد برگزار شد با نتيجه 1-1 به پايان رسيد تا شاگردان جوان علي حنطه كه روزهاي سختي را مي گذرانند از اين بازي خانگي فقط يك امتياز كسب كرده باشند.

زمين لغزنده مسابقه و هواي سرد مشهد كه به شدت در كيفيت بازي بازيكنان هر دو تيم تاثير منفي گذاشته بود اجازه انجام يك مسابقه زيباي فوتبال را از بازيكنان ابومسلم و مس گرفته بود اما اين آرش همايوني بازيكن تيم ابومسلم بود كه در دقيقه 10 بازي گل اول مسابقه را براي تيمش به ثمر رساند تا بازي در نيمه اول به نفع تيم ميزبان پايان يابد.

تيم مس رفسنجان كه در بين دو نيمه حسابي يخ ساق بازيكنانش را باز كرده بود در همان دقايق ابتداي مسابقه در نيمه دوم توانست گل خورده را جبران كند تا دو تيم در ادامه بازي براي حفظ يك امتياز مسابقه تلاش كنند تا اينكه اين بازي در نهايت با تساوي 1- 1 به پايان برسد.

مسابقه فوتبال تيم مهاي ابومسلم مشهد و مس رفسنجان در چارچوب مسابقات ليگ دسته يك فوتبال كشور عصر امروز در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار شد. تیم ابومسلم مشهد در چارچوب هفته نوزدهم مسابقات ليگ دسته يك فوتبال كشور یکشنبه 20 بهمن‌ماه جاري میهمان تیم البدر بندرکنگ خواهد بود.

ابومسلم مشهد با كسب 19 امتياز در جایگاه 9 گروه ب لیگ دسته يك فوتبال كشور قرار دارد.