وضعیت بحرانی دشت ها و سفره های زیرزمینی/حجم آب ورودی به سدهای کشور 22 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از سدهای شمیل و نیان در استان هرمزگان، عنوان کرد: از ابتدای امسال تا ماه جاری، حجم آب ورودی به سدهای کشور هشت میلیارد مترمکعب بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، 22 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز هفت میلیارد مترمکعب است که این میزان آب خروجی در زمان مشابه پارسال افزایش محسوسی نداشته است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور را در زمان کنونی 47 میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: از این میزان 41 درصدِ آن که حجمی معادل 19 میلیارد مترمکعب بوده، از آب پر شده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه مطلوب سد سازی در کشورف عنوان کرد: به دلیل همزمان نبودن میزان روان آب‌های جاری با نیازهای آبی ما، ساخت سدها به عنوان سازه‌های ذخیره و تنظیم کماکان باید در کشور ادامه یابد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر ضرورت توجه به حقابه محیط زیست و داشتن اطلاعات پایه ، دقیق و بروز از منابع آبی کشور در طراحی سدهای جدید، تصریح کرد: بازنگری نسبت به سدهای در دست مطالعه و یا اجرا (در هر مرحله‌ای از مطالعه و یا اجرا که باشند)، از مهم‌ترین برنامه وزارت نیرو در صنعت سد سازی است که سدهای استان هرمزگان نیز از این بازنگری مستثنی نخواهند بود.

میدانی با بیان اینکه بزرگ‌ ترین مشکل آب کشور کاهش منابع آب زیرزمینی است، اظهار داشت: وضعیت 80 درصد از غنی‌ترین منابع آب‌های زیرزمینی کشور بحرانی است و به نوعی سفره‌های آب زیرزمینی کشور به شدت کاهش یافته است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: با توجه به اینکه 50 درصد آب مورد نیاز بخش شرب و کشاورزی از منابع آب‌های زیرزمینی استحصال می‌شود، اگر به فکر حل مشکل کاهش آب‌های زیرزمینی نباشیم، در آینده مشکلات بسیاری خواهیم داشت.

به گفته وی در هرمزگان بیش‌ترین استحصال آب از آب‌های زیرزمینی است که در مجموع از 1.7 میلیارد مترمکعب مصرف کل استان، 1.4میلیارد مترمکعب آن از منابع زیرزمینی است.

میدانی در پایان افزود: در سال آبی 91 و 92 ، 9میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از کل آب‌های زیرزمینی کشور صورت گرفته است و این میزان اضافه برداشت در هرمزگان، 200 میلیون مترمکعب از ذخیره استاتیکی سفره‌های زیرزمینی بوده است که این زنگ خطری جدی است و همه مسئولان استانی و کشور بایستی برای رفع این بحران ما را یاری کنند.