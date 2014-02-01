کتابخانه های عمومی استان قزوین میزبان برنامه هایی دهه فجر است

احمد دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دهه فجر سرآغاز پیروزی بزرگ ملت سرافراز ایران بر استکبار جهانی و پرتو افشانی اسلام ناب محمدی(ص) در این کشور است از این رو این ایام مبارک و خجسته باید به بهترین شیوه ممکن گرامی داشته شود.



وی خاطرنشان کرد: دهه فجر فرصتی برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جدید با انقلاب شکوهمند اسلامی و اهداف مقدس آن است و همه باید تلاش کنیم تا در انتقال این دستاواردها موفق عمل شود.

دولتی بیان کرد: در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه ها پیش بینی شده که اجرای فاز ششم ایستگاه های مطالعه در سطح استان، رونمایی از کتاب کتابخانه های قزوین از دوره مغول تا امروز، افتتاح طرح مشاوره کتاب، برگزاری نشست رو خوانی کتاب لحظه های انقلاب با حضور مسئولان و مردم ولایت دوست استان از مهمترین برنامه های این اداره کل در ایام دهه فجر است.



وی همچنین گفت: با مشارکت انجمن تئاتر و اداره آموزش و پرورش استان در ایام دهه فجر نمایش آدم برفی در سه نوبت برای اعضای کتابخانه ها و علاقه مندان اکران می شود که این اقدام نیز گامی برای برگزاری هرچه باشکوه تر جشن های دهه فجر است.



این مسئول تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب و عکس انقلاب، معرفی کتاب های مفید و معروف انقلابی توسط کتابداران کتابخانه ها، آذین بندی، برگزاری نمایشگاهی از تصاویر تظاهرات و فعالیت های انقلابی مردم و روزنامه دیواری ها وكاردستی های اعضا و هماهنگی و مشاركت با ادارات ، نهادها و موسسه های فرهنگ قرآنی فعال منطقه به منظور برگزاری برنامه های فرهنگی اجتماعی جذاب و متنوع از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام دهه فجر است.

دولتی یادآورشد: دیدار با خانواده شهدای انقلاب اسلامی، دیدار با مسئولان و مدیران مبارز انقلابی به صورت دسته جمعی و اهدای كتاب و تكمیل فرم عضویت افتخاری برای آنها، برگزاری مسابقات نقاشی و کارگاه قصه گویی با موضوع انقلاب و مسابقه شطرنج با مشارکت هیئت های ورزشی نیز از جمله برنامه هایی هستند که طی دهه مبارک فجر در کتابخانه های استان اجرا می شود.



وی اضافه کرد: معرفی کتاب های مرتبط با زندگی نامه و سیره عملی امام (ره) و شهدای انقلاب از جمله برنامه هایی است که با جدیت پیگیری می شود زیرا باید در برنامه‌های دهه مبارک فجر اهداف تشکیل انقلاب و نقش برجسته امام خمینی(ره) برای همه مردم بازگو شود.



دولتی گفت: با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر این که "کتابخوانی برای یک ملت فریضه و واجب است" در این راستا کتابخانه ها در زمینه اطلاع رسانی درست دستاوردها و آرمان های انقلاب نقش مهمی دارند که امیدواریم در این زمینه هم بتوانیم گامهای موثری برداریم.



به گفته سرپرست اداه کل کتابخانه های عمومی استان در ایام دهه فجر بیش از 36 عنوان برنامه ویژه اجرا خواهد شد.