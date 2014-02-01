14 هزار لیتر نفت سفید غیر مجاز در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موسوی خواه عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 14 هزار لیتر نفت سفید غیر مجاز از یک دستگاه نفتکش در استان لرستان کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به نحوه کشف این میزان نفت سفید غیر مجاز در لرستان عنوان کرد: در راستای اجرای طرح کنترل و گشت نامحسوس نفتکش‌ها، نیروهای حراست به یک دستگاه نفتکش با ظرفیت چهارده هزارلیتر در محور خرم ‌آباد - پلدختر مشکوک شدند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان لرستان ادامه داد: با تعقیب گشت های نا محسوس نفتکش ها این خودرو نفتکش وارد گاراژی در کیلومتر 13 جاده خرم ‌آباد - پلدختر شده و اقدام به تخليه فرآورده نفت سفید در مخزن محل موردنظر می کند.

موسوی خواه ادامه داد: در این راستا با هماهنگی نیروهای حراست عوامل نیروی انتظامی شهرستان خرم ‌آباد در محل حضور یافته و ضمن توقیف نفتکش راننده آن به پاسگاه روستای "چم انجير" انتقال یافت.

وی یادآور شد: میزان فرآورده موجود در نفتکش 14 هزار لیتر نفت سفید گزارش شده که به صورت غیر قانونی در حال تخلیه بوده است.