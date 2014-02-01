شرایط سیاسی برای مذاکره در نیویورک فراهم نبود/ پول ایران دوشنبه واریز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی در حاشیه مراسم ختم خواهر مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری که عصر امروز در مسجد نور برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره دلایل عدم انتخاب نیویورک به عنوان محل مذاکرات ایران و 1+5 اظهار کرد: دلیل خاصی نداشت، قرار ما این بود که مذاکرات در سازمان ملل برگزار شود که یا ژنو یا نیویورک و یا وین می شود.

وی افزود: برای انتخاب نیویورک به عنوان محل انجام مذاکرات، شرایط سیاسی چندان آمادگی نداشت، در ژنو هم مذاکرات سوریه در جریان بود و لذا وین انتخاب شد.

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: آنقدر که محتوای مذاکرات اهمیت دارد محل انجام مذاکرات اهمیت ندارد.

عراقچی در پاسخ به سئوالی درباره طرح جامع ایران برای این دوره از مذاکرات نیز ادامه داد: مسلما در هر دوره ای ما پیشنهادات جدیدی ارائه خواهیم کرد و گرنه موضوع مذاکرات مشخص است و مذاکرات برای دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران برگزار می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره سطح انجام مذاکرات وین نیز گفت: آقای ظریف، خانم اشتون و مدیران سیاسی در مذاکرات پیش رو حضور خواهند داشت.

مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره اینکه با توجه به عدم انتقال قسط اول مطالبات ایران گفته می شود مشکلی در این زمینه وجود دارد، تاکید کرد: هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد، تمام اقدامات لازم انجام شده و همه نقل و انتقالات صورت گرفته است.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که آیا این پول به حساب بانک مورد نظر ایران واریز شده است یا خیر، اظهار کرد: این پول به حساب مربوطه در سوئیس واریز شده اما به دلیل اینکه امروز شنبه و فردا یکشنبه و تعطیل است عملیات واریز از دوشنبه صورت خواهد گرفت و هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.