پرداخت 10 ميليارد ريال وام خودکفايي به مددجويان زنجاني

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر پناهي با اعلام خبر مذکور به بيان مطالبي در خصوص سياست‌هاي کميته امداد در حمايت از مددجويان پرداخت.



وي ،با اشاره به اينکه کميته امداد شهرستان زنجان با در نظر گرفتن سياست‌هاي کلي اين نهاد در دهه چهارم خدمت‌رساني در خصوص توانمندسازي خانواده‌هاي زير پوشش اظهار داشت: توانمندسازي خانواده‌ها با اشتغالزايي براي آن‌ها عملي مي‌شود.



مديرکميته امداد شهرستان زنجان، با بيان اينکه اشتغال‌زايي براي مددجويان با اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زايي در رشته‌هاي مختلف شغلي با در نظر گرفتن علايق، استعدادها و شرايط مددجويان صورت مي‌گيرد، افزود: در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نيز در راستاي تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري اقدامات بسياري در بحث اشتغالزايي مددجويان انجام شده است.



پناهی، با اشاره به اينکه تا پايان آذر امسال به 184 مددجوي زنجاني وام خودکفايي پرداخت شده است، اضافه کرد: مبلغ هزينه شده در اين راستا 10 ميليارد و 500 ميليون ريال است