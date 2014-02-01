22 پروژه همزمان با اولین روز دهه فجر در شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار چهار محال و بختیاری عصر شنبه در مراسم افتتاحیه پروژه های شهرستان شهرکرد اظهار داشت: پروژه هایی که در این شهرستان افتتاح شده شامل پروژه های عمرانی، کشاورزی، صنعتی و ... بوده است.

قاسم سلیمانی تصریح کرد: میزان اعتبار ملی این پروژه ها 12 میلیارد و 225 میلیون ریال بوده است.

سلیمانی ادامه داد: میزان اعتبار استانی پروژه های شهرستان شهرکرد هفت هزار میلیون ریال بوده است.

وی اذعان داشت: 16 میلیارد و 570 میلیون ریال تسهیلات به پروژه های افتتاح شده در دهه فجر شهرستان شهرکرد اختصاص داده شده است.

سلیمانی بیان داشت: با افتتاح این پروژه ها زمینه اشتغال 158 نفر در شهرستان شهرکرد ایجاد شده است.