کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با شهدا تجدید بیعت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رییسه، استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه با حضور در مزار شهدای گمنام این دانشگاه با آرمان های مقدس شهدا تجدید پیمان کردند.



همچنین دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در ایام دهه مبارک فجر با برپایی نمایشگاه عکس، کتاب و دست آوردهای انقلاب اسلامی و سلسله سخنرانی های روزنگار انقلاب در مسجد امام رضا(ع) به استقبال سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب رفته است.



برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی، برپایی اردوی زیارتی قم، جمکران و حرم مطهر امام خمینی (ره) ویژه کارکنان، برپایی اردوی یک روزه قم ویژه استادان و دیدار با آیت الله جوادی آملی و بازدید از مراکز علمی و فرهنگی، اردوی بازدید از جماران و زیارت حرم مطهر امام ویژه دانشجویان، برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع انقلاب اسلامی ویژه استادان، کارکنان و دانشجویان و مسابقه فرهنگی و هنری با موضوع امام، انقلاب و رهبری، دیدار با خانواده شهدا و نشست های گفتمان انقلاب اسلامی و حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن از دیگر برنامه های این ایام است.



فضاهای محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین همزمان با روزهای پیروزی انقلاب آذین بندی شده است.