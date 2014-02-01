سايپا البرز شهرداری تبریز را مغلوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر ،مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر والیبال جوانان کشور از روز جمعه (11 بهمن ماه) در شهرمشهد مقدس آغاز شده است كه در روز دوم این رقابت ها، تیم سایپا البرز برابر شهرداری تبریز با نتيجه 3 بر صفر پیروز شد.

نارنجی پوشان گیم اول این مسابقه را با نتیجه 25 بر 12 پیروز شدند و در گیم دوم با نتیجه 25 بر 13 بر حریف خود غلبه کردند و گیم سوم را نیز با نتیجه 25 بر17 از آن خود کردند تا در نهایت مقتدرانه 3 امتیاز این مسابقه را کسب کنند.

گفتني است؛ نارنجی پوشان در روز نخست رقابت ها، با نتیجه 3 بر 2 مقابل شهرداری ارومیه پیروز شده بودند.

حضور کشتی‌گیران البرزی در مسابقات جام تختی

رئیس هیئت کشتی البرز از حضور 6 کشتی گیر البرزی در مسابقات بین المللی جام جهان پهلوان تختی خبر داد.

مسیب دهبالایی رئیس هیئت کشتی استان البرز در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط کشتی البرز اظهار کرد: این روزها کشتی در استان البرز روند خوبی را پیش گرفته و نمایندگان البرزی در مسابقات کشوری و بین المللی عملکرد خوبی داشتند

وی ادامه داد: در حال حاضر 6 نفر از کشتی گیران البرزی خود را آماده مسابقات جام تختی می کنند و امیدوارم عملکرد رضایت بخشی داشته باشند.

دهبالایی به اسامی نمایندگان البرز در جام بین المللی تختی اشاره کرد و گفت: وحید جلالی‌بهار و امیر جلالی بهار در وزن 57 کیلوگرم، حامد رضایی در وزن 74 کیلوگرم، علیرضا کریمی در وزن 84 کیلوگرم و سید محمدرضا آذر شکیب و شاهین کریمی در وزن 120 کیلوگرم از استان البرز در ترکیب تیم ملی برای مسابقات جام بین المللی جهان پهلوان تختی به میدان می روند.

وی تصریح کرد: این رقابت‌ها از 16 تا 18 بهمن ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود و امیدوارم کشتی گیران البرزی بتوانند به جایگاه شایسته ای در این رقابت ها دست یابند.

تیمهای شهرداری کرج و استقلال به فینال پنجمین دوره لیگ تنیس روی میز استان البرز راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، ار مرحله نیمه نهایی این رقابت ها تیم های المپیک و استقلال و تیم های شهرداری کرج و نیروهای مسلح در مقابل یکدیگر به میدان رفتند.

تیم استقلال در یک بازی نزدیک و نفس گیر با نتیجه 4 بر 3 در مقابل المپیک به پیروزی دست یافت.

در دیگر بازی این مرحله نیز شهرداری کرج 4 بر 1 نیروهای مسلح را شکست داد و راهی بازی فینال شد

قهرمانی اسکی باز البرزی در در رقابت های اسکی آلپاین کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی جعفری اسکی باز استان البرز در رقابت های اسکی آلپاین رشته مارپیچ کوچک که در پیست اسکی پولادکف استان فارس برگزار شد به قهرمانی رسید.

در نتیجه تیمی هم استان البرز موفق شد مقام دوم این رقابت ها را پس از استان تهران به دست آورد.

این رقابتها با حضور اسکی بازان 10 استان و و به میزبانی هیئت اسکی استان فارس برگزار شد .