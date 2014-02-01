مرکز مدیریت بحران گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز در زمینی به مساحت 15 هزار متر مربع و با زیر بنای سه هزار و 100 متر مربع و با شش میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار ساخته شده است.

استاندار گیلان عصر شنبه در این مراسم ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: حضور باشکوه مردم در جشن های پیروزی انقلاب اسلامی توطئه‌ هاي دشمنان را خنثی خواهد کرد.

محمد علی نجفی با گرامیداشت دهه فجر انقلاب و یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر اظهار داشت: این ایام بیانگر انقلابی که رکن اصلی آن اسلام و مردمسالاری دینی و رمز پیروزی آن کلمه توحید بود.

وی افزود: مسئولان باید از ایام دهه فجر برای تحکیم پایه‌ های نظام و انقلابی که توطئه گران و استکبار جهانی در پی تضعیف آن هستند، به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

استاندار گیلان به بحث مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: مدیریت بحران امروز بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است.

وی در ادامه با بیان اینکه مدیریت بحران با محور دانایی ترکیبی از علم، هنر و عمل است، اذعان داشت: گام نخست در مدیریت بحران برنامه ریزی است.

نجفی بیان داشت: برنامه ریزی ابزاریست که انسان را از وضعیت موجود به وضعِت مطلوب می رساند بنابراین نخستین قدم برای برنامه ریزی صحیح تبیین و شناخت وضعیت موجود است.