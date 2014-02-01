رایزنی ظریف با همتای اوکراینی و مقاماتی از هند و آلمان/ شمخانی به دهلی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جريان ديدار وزير امورخارجه اوكراين با محمد جواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان، آخرين وضعيت روابط دو جانبه، همكاريهاي دو كشور، كميسيون مشترك اقتصادي و تحولات منطقه اي و بين المللي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



در اين ملاقات كه در حاشيه برگزاري پنجاهمين كنفرانس امنيتي مونيخ برگزار شد ، وزير امورخارجه كشورمان با ابراز خرسندي از روند رو به رشد مناسبات و همكاريهاي دو جانبه بر ضرورت بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي روابط تاكيد کرد.

وزيرامور خارجه اوكراين نیز در این دیدار ضمن تشريح آخرين وضعيت روابط دو جانبه و همكاريهاي دو كشور، خاطر نشان نمود كه كيف تمايل قطعي براي روابطی گسترده و در چهارچوب منافع دو كشور با تهران دارد.

به گفته وزير خارجه اوكراين ظرفيت هاي بالاي اين كشور در بخش هاي مختلف صنعتي – انرژي و نيروگاههاي برق مي تواند در جهت تقويت همكاريهاي اقتصادي دو كشور بكار گرفته شود.

وي با اشاره به مواضع اصولي كشورش در برداشتن كليه تحريم هاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي ايران ابراز اميدواري کرد كه گفتگوهاي جمهوري اسلامي ايران و 1+5 به نتايج خوبي براي دو طرف منجر گردد.

دراين ديدار آخرين تحولات داخلي اوكراين و تحولات منطقه اي از جمله سوريه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



ملاقات مشاور امنیت ملی هند با وزیر امورخارجه کشورمان



درجریان دیدار شیوشانکر منون(Shivshankar- Menon) مشاور امنیت ملی هند با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در مونیخ آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی و همکاری های دو جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

محمد جواد ظریف در این دیدار با اشاره به اشتراکات وسیع فرهنگی، سیاسی و تاریخی دوکشور و اهمیت روابط فی ما بین در بسط و گسترش صلح و ثبات منطقه ای ، موضوع همکاری های ایران و هند در ابعاد اقتصادی و اثرات ایجابی آن بر کشورهای همسایه را مورد تاکید قرار داد.

موضوع منطقه اقتصادی چاه بهار و مشارکت هند در سرمایه گذاری و تعمیق همکاریهای فنی و اقتصادی تهران و دهلی نو در این منطقه موضوع دیگر مورد بحث و گفتگو مشاور امنیت ملی هند با دکتر محمد جواد ظریف بود.

مشاور امنیت ملی هند با تاکید فراوان بر تمایل قطعی کشورش برای تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران در منطقه چاه بهار و اشاره به مفید بودن همکاری های دو کشور در تامین صلح و ثبات منطقه ای و بخصوص تحولات افغانستان ، از سفر آتی دبیرشورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به هند استقبال کرد.



دیدار رئیس کمیسیون خارجی مجلس آلمان با وزیر امورخارجه کشورمان



درجریان دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان آخرین تحولات روابط دو جانبه ایران و آلمان و همکاری های پارلمانی دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

دراین ملاقات که در حاشیه پنجاهمین کنفرانس امنیتی در شهر مونیخ آلمان انجام گرفت ، دکتر محمد جواد ظریف با اشاره به سوابق طولانی و درازمدت همکاری های دو کشور در بخش های اقتصادی ، سیاسی و بویژه فرهنگی ، به استفاده بهینه طرفهای آلمانی از فرصت ایجاد شده ناشی از توافق جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 اشاره کرد و بر نقش پارلمان های دو کشور برای بستر سازی مناسب در فضای جدید روابط ایران و آلمان تاکید کرد.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان با اشاره به تحولات مثبت ایجاد شده در روابط دو کشور و همکاری های گسترده بخش های اقتصادی ، بر رفت و آمدهای پارلمانی و تمایل پارلمان آلمان برای داشتن ارتباط مستمر با همتایان ایرانی خود تاکید کرد.

در این دیدار آخرین تحولات منطقه از جمله درخاورمیانه و اروپا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

