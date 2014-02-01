به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی عصر شنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با توجه به وضعیت مناسب آب و هوا در زمان تعطیلات نوروز، شاهد حضور گسترده مسافران نوروزی از نقاط مختف به شهرها و روستاهای استان است که باید شرایط لازم برای حضور مسافران نوروزی فراهم شود.

وی به جاذبه‌های بسیار مناسب شهرها و روستاهای استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این جاذبه‌ها فرصت بسیار خوبی برای جذب گردشگران است که باید از این ظرفیت‌ها به خوبی بهره ببریم.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خواستار برنامه‌ریزی مدون برای ایجاد شرایط مناسب برای حضور گردشگران در استان بوشهر شد و تصریح کرد: وجود تعداد زیاد متکدیان در شهرهای استان به ویژه در مرکز استان یکی از مشکلاتی است که باید تا پیش از تعطیلات نوروز حل شود.

لزوم تامین روشنایی و نظافت مدخل‌های ورودی شهرها

وی خواستار تلاش شهرداری‌ها برای توسعه فضاهای رفاهی و گردشگری در شهرهای استان شد و خاطرنشان ساخت: از 15 اسفندماه باید همه حفاری‌ها در نقاط مختلف استان متوقف شود و همه شهرداری‌ها باید کار نظافت و پاکسازی شهرها را در دستور کار و اولویت قرار دهند.

رستمی خواستار برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی برای تامین روشنایی و نظافت مدخل‌های ورودی شهرها شد و با تاکید بر لزوم تلاش همه دستگاه‌ها در این زمینه، یادآور شد: ایام فاطمیه از 24 خرداد ماه تا چهارم فروردین ادامه داد که باید برنامه‌های نوروزی با رعایت حرمت این ایام برگزار شود.

وی ادامه داد: روستاها و شهرهای مختلف استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی هستند که باید تلاش شود تا برنامه‌ریزی برای ایام نوروز با توجه به این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها صورت بگیرد.