مراسم ختم خواهر معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم علاوه بر برخی از اعضای دولت، تعدادی از چهره‌های سیاسی کشور نیز حضور داشتند.

محمد نهاوندیان رئیس دفر رئیس جمهور ، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ،محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور، حسین دهقان وزیر دفاع، محمود واعظی وزیر ارتباطات، حسین فریدون دستیار رئیس جمهور، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور، شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهور، حجت‌الاسلام شهیدی رئیس سازمان بنیاد شهید، سید عباس عراقچی معاون بین الملل و حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزیر امور خارجه، محمد هاشمی رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، الیاس حضرتی، مصطفی کواکبیان، اسدالله عسگراولادی، راه‌چمنی و علیزاده طباطبایی از شخصیت‌های سیاسی حاضر در این مراسم بودند.