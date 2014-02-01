زرتشتیان یزد آغاز ايام دهه فجر را جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد، بعد از ظهر شنبه در این مراسم طی سخنانی از برگزارکنندگان جشن سالروز پیروزی انقلاب در آتشکده زرتشتیان قدردانی كرد.

بهرام عبدالحسيني با اشاره به اینکه زرتشتیان برای حفظ جمهوری اسلامی ایران شهدای بسياري تقدیم انقلاب کردند، بيان كرد: اقلیت‌ های دینی همیشه در کلیه مراسم‌های انقلاب پیش قدم بوده ‌اند.

وی این پیش قدمی را نشانه علاقمندی آنان به نظام جمهوری اسلامی دانست و تاکید كرد: وحدت لازمه پیشرفت ایرانی آباد خواهد بود.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، وحدت باعث خواهد شد که ترفندهای دشمنان نظان جمهوری اسلامی ایران خنثی شود.

در ابتدای این مراسم موبدان زرتشتی به اجرای دعا و نیایش برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران پرداختند.