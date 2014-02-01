پیروزی انقلاب اسلامی هدیه خداوند به ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) و آغاز ایام الله دهه فجر روز شنبه مراسمی با حضور جمع کثیری از پرسنل سپاه صاحب الامر (عج) استان در حسینیه شهید مطهری سپاه قزوین برگزار شد.



حجت الاسلام قابل در این مراسم با تبریک ایام دهه فجر اظهارداشت: باید خدا را شاکر باشیم که در فضای انقلاب اسلامی هستیم و این روزها که یادآوری پیروزی باشکوه اسلام ناب محمدی (ص) است حال و هوای دیگری دارد.



وی افزود: انقلاب برای ما عزت و آبرو کسب کرد و در زمانی که استکبار در صدد بود ثروت، عزت، آبرو و تقوای مردم را بگیرد با عنایت خداوند و رهبری امام راحل انقلاب اسلامی ایران به ثمر نشست و موجب نجات کشور شد.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: ما هیچ گاه نباید نسبت به این انقلاب ناسپاس باشیم چرا که قدرت و عزتمندی امروز ما مدیون همین انقلاب است که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.



وی با تاکید بر اینکه خداوند بسیاری از بلاها و دسیسه های دشمنان را نسبت به این انقلاب به خودشان بازگردانده است گفت: این انقلاب حق است و به همین دلیل دشمنان نتوانسته اند تاکنون به آن خدشه ای وارد کنند و با وجود همه دشمنی ها همچنان پویا و فعال است.



حجت الاسلام قابل در ادامه با اشاره به حوادث قبل از پیروزی انقلاب یادآورشد: در سال 42 امام خمینی (ره) با اعتراض به قانون ارتجاعی کاپیتولاسیون، جرقه ای را روشن کرد که حرارت آن در 22 بهمن سال 57 نمایان شد و با وجود تمام مخالفت ها این انقلاب به ثمر نشست.



قابل خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) با وجود تمام مخالفت ها و موانعی که از طرف بختیار نخست وزیر وقت رژیم شاهنشاهی ایجاد شده بود، وارد ایران شد و با ورود ایشان ایران گلستان شد و برای همیشه به سیاهی و طاغوت پایان داد.



حجت الاسلام معبودی: 12 بهمن در تاریخ انقلاب ثبت تاریخی شد



مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحب الامر (عج) در مراسم گرامیداشت دهه فجر سپاه استان گفت: ۱۲ بهمن یکی از ماندنی ترین روزها در

تاریخ پر و فراز نشیب ایران است.



حجت الاسلام علی معبودی بیان کرد: 35 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی گذشته و امروز وارد سی و ششمین سال از این دوران با عزت

شده ایم که یادمان آن وظیفه ای همگانی است.



وی با تشریح شخصیت عرفانی امام خمینی (ره) و خاطرات روزهای انقلاب بیان کرد: رژیم شاهنشاهی با تهدید به بستن فرودگاه های کشور در12 بهمن تلاش کرد تا از ورود امام جلوگیری کند اما با فشار مردم نتوانست به این هدف خود برسد.



مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان ادامه داد: مردم با استقبالی چشمگیر مسیر طولانی امام از فرودگاه تا بهشت زهرا را گلباران کردند و

امام نیز در بهشت زهرا آن سخنان آتشین را ایراد کردند و بالغ بر هشت میلیون انسان وفادار به نظام به استقبال امام آمده بودند.



وی افزود: امام با ورود خود عزت و اقتدار را به این کشور هدیه کردند و مجله اشپیگل آلمان در مقاله ای می گوید: امام خمینی (ره) شاهی را سرنگون کرد که از طرف جهان حمایت می شد.



در اولين روز از ايام الله دهه فجر دیدار نیروهای مسلح تاکستان با امام جمعه این شهر دیدار کردند.



در اولین روز از ایام الله دهه فجر جمعی از پرسنل سپاه، نیروی انتظامی و مسئولین شهر تاکستان با امام جمعه این شهر دیدار کردند.



در اين ديدار آيت الله اسلامي امام جمعه تاکستان و نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری ضمن تبريك اين ايام، به تشریح اوضاع فرهنگي و اجتماعي دوران طاغوت پرداخت و افزود: وابستگي شاه و دربار به فرهنگ بيگانه باعث شده بود كه رژيم شاه بدون توجه به فرهنگ و اعتقادات مردم خود را مجري فرامين ارباب هاي آمريكايي و غربي خود بداند و اين هرروز باعث افزايش تشديد نارضايتي مردم مي شد.



امام جمعه تاكستان در ادامه به دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي اشاره كرد و گفت: امروز بايد خداوند را به پاس همه الطافي كه در اين مدت بر ملت و نظام هديه نموده اند، شكرگزاري کرد.



در این مراسم فرماندهان نظامی و انتظامی نیز گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند.



مدیر کل اطلاعات استان در همایش بسیج اصناف گفت: بازار وزنه ای برای تقویت امنیت روانی مردم است.

مدیرکل اطلاعات استان قزوین در همایش استانی بسیج اصناف که با عنوان پایداری، استکبار ستیزی و عزتمندی در سالن شهید حسنپور سپاه برگزار شد با مهم دانستن نقش اصناف در تقویت و تامین امنیت روانی مردم اظهارداشت: امروز کشور شرایط حساسی را تجربه می کند و اصناف و کسبه می توانند نقش مهمی را در این برهه بر عهده بگیرند.



وی افزود: حضور پرشور مردم در همه عرصه ها همیشه دشمن را با مشکل مواجه کرده و حضور در عرصه اقتصادی نیز در تداوم این پیروزی موثر خواهد بود.



این مسئول تصریح کرد: بازار با ظرفیت زیادی که دارد باید بتواند امنیت روانی را در بین مردم ایجاد کند و مسئولین نیز لازم است تلاش کنند تا با کنترل بازار از مشکلات معیشتی مردم بکاهند.



مدیرکل اطلاعات استان گفت: اداره بازار باید توسط بازاریان متعهد انجام شود و معتمدان بازار نقش اساسی در مدیریت بازار ایفاء کنند.



دوره آموزشی رزم تونفا در سپاه استان برگزار شد



با تلاش تربیت بدنی سپاه استان قزوین دوره آموزشی رزم تونفا ویژه پرسنل کادر و بسیجی سپاه استان قزوین برگزار شد.



سردار اهمیرایی مسئول دفاع شخصی ستاد کل نیروهای مسلح کشور در این دوره گفت: پاسداران انقلاب اسلامی برای حفظ انقلاب باید همواره

آماده باشند و آمادگی جسمانی و رزمی را در خود تقویت کنند.



وی افزود: حفظ انقلاب اسلامی با حفظ روحیه جهادی و افزایش توان آمادگی های دفاعی میسر است و این مهم در قالب دوره های آموزشی در

سطح کشور ارتقاء خواهد یافت.



محمدرضا لشگری مسئول تربیت بدنی سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین در حاشیه این دوره آموزشی گفت: این دوره به مدت سه روز برگزار شد و در آن پرسنل کادر و بسیجی گردانهای امام علی (ع) و امام حسین (ع) سپاه استان شرکت داشتند.



وی افزود: این دوره به منظور آمادگی پرسنل برای مقابله با تحرکات احتمالی ضدانقلاب در داخل برگزار شد و افراد شرکت کننده دراین دوره با چگونگی استفاده از تونفا آشنا شدند.



سردار آبنوش فرمانده سپاه استان در همایش بسیج اصناف گفت: اصناف بیشترین نقش را در رضایتمندی مردم دارند.



آبنوش در همایش پایداری، استکبار ستیزی و عزتمندی بسیج اصناف استان با تاکید بر نقش اصناف در شرایط حساس کشور اظهارداشت: دشمن تلاش می کند که از طریق رسانه های مغرض شرایط کشور را ملتهب نشان دهد و مردم را نسبت به نظام بدبین کند.



وی افزود: باید پذیرفت که کشور دچار برخی مشکلات اقتصادی است اما باید با مدیریت صحیح این مشکلات را رفع کرد.



فرمانده سپاه استان در ادامه با تشریح انواع جنگ ها، تصریح کرد: جنگ سخت جنگی تمام عیار است و جنگ نرم جنگی کاملاً خاص و ویژه است.



وی ادامه داد: جنگ نرم جنگ اراده هاست و دشمن تلاش دارد تا با تقویت این جبهه اراده های مردم را سست و متزلزل کند.



آبنوش افزود: هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده ایم و این مسئله از تربیت دینی و اعتقادی ما سرچشمه می گیرد.



وی اظهارداشت: ملت ایران رژیم جعلی و پوشالی اسرائیل را به رسمیت نمی شناسند و تاریخ پرفراز و نشیب پس از انقلاب ثابت کرده که چقدر از این رژیم منحوس و حامیانش ضربه خورده ایم.



این مسئول در پایان زمینه های نظامی، علمی و اقتصادی را مولفه های قدرت دانست و افزود: در زمینه های علمی و نظامی ما یک ابر قدرت هستیم و با تلاش و کوشش همگانی نیز می توانیم در زمینه اقتصادی هم یک ابرقدرت باشیم.

