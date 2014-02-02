راهی که امام خمینی به مسلمانان نشان داد / ملت ایران یک تنه در مقابل ابرقدرت ها ایستاده است

"یورگن گراسمان" رئیس جمعیت دفاع از قدس برلین در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح اهداف انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آن بر رویکرد امت اسلامی جهت مقابله با دشمنان اسلام پرداخت.

به نظر شما انقلاب اسلامی ایران چه ویژگی هایی داشت که آن را از دیگر انقلاب های قرن بیستم متمایز می کند؟

انقلاب اسلامی ایران شعار اتحاد امت اسلامی را مطرح کرد. این موضوع مورد تاکید امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بود. اگر در مورد این رویداد تنها بر روی یک جنبه و یا یک مذهب تاکید کنیم، در واقع اسلام را خوب نشناخته ایم.

برخی با مرزبندی کردن مفاهیم و سخن گفتن از شیعه و سنی، انقلاب اسلامی را در چارچوب یک انقلاب شیعی محدود می کنند. اما کسانی مانند من که در آلمان و دیگر کشورهای غربی زندگی می کنند، بر اشتباه بودن این نوع نگاه اذعان دارند. برای ما که همواره باید اسلام را به عنوان یک پدیده کلی برای دیگران تببین کنیم، اسلام یک چهره دارد و آن اسلام واقعی است. مسلمانان واقعی همانند سلفی ها و وهابی ها، از اسلام به عنوان یک وسیله برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمی کنند.

این فرقه ها می کوشند امت اسلامی را دچار اختلاف کنند. چهره ای که آنها از اسلام به نمایش می گذارند، برای امت اسلامی سم است. با این حال متاسفانه به خاطر تبلیغات وسیعی که انجام می شود، این رویکرد در آلمان و دیگر کشورهای غربی مخاطبان خود را می یابد.

کاری که انقلاب اسلامی ایران انجام داد، تاکید بر مشترکات مذاهب اسلامی و سخن گفتن از یک امت واحده بود. ما چیزی به اسم "جمهوری شیعه ایران" نداریم، بلکه "جمهوری اسلامی ایران" داریم. امام خمینی (ره) دقیقا می دانست چه می خواهد. برای او اتحاد مسلمانان هدف اصلی بود.

امروز ما می بینیم در حالی که تمام جهان از ایران به عنوان یک کشور اسلامی یاد می کند، عربستان سعودی به ایران تنها به چشم یک کشور شیعی می نگرد. این نشان می دهد که آنها شناختی از اسلام ندارند. برای مسلمانانی که اسلام واقعی را درک کرده اند صرفنظر از اینکه شیعه باشند یا سنی، پیامبر اسلام (ص) و خاندان گرامی اش قابل احترام هستند.

با این حال گروه های تروریستی سلفی با اقدامات جنایتکارانه و افراطی گری هایشان به چهره اسلام در جهان خدشه وارد می کنند. آنچه که امروز در سوریه رخ می دهد، مثال بارزی از این اقدامات است.

حامیان سلفی گری و وهابی گری با بزرگنمایی تفاوت ها میان برادران سنی و شیعه در تلاش هستند به ایجاد اختلافات عقیدتی بین مسلمانان مبادرت کرده و از این طریق اهداف خود را عملی کنند.

پیام انقلاب ایران برای ملت های مسلمان جهان چه بود؟

انقلاب اسلامی ایران نمونه خوبی است که برادری بین مذاهب اسلامی را به نمایش گذاشت. در جریان انقلاب و سال های دفاع مقدس شمار زیادی از شهروندان سنی مذهب ایران در قیام و دفاع مردمی شرکت کردند و در این راه به شهادت رسیدند. خانواده های سنی مذهبی بر این باورند که فرزندانشان را در راه اسلام فدا کرده اند. این یعنی آنها معتقدند راه انقلاب همان راه اسلام است و در این میان تفاوتی بین برادران سنی و شیعه وجود ندارد. این همان کاری بود که امام خمینی (ره) انجام داد.

از این رو امروز مسلمانان جهان باید از ایران الگو بگیرند. آنها باید بدانند درگیری های امروز بین مسلمانان ناشی از تلاش های دشمنان اسلام در اختلاف افکنی است که متاسفانه برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان نیز در این راستا نقش آفرینی می کنند.

شاهدان جنگ داخلی سوریه به خوبی تفاوت بین سلفی های جنایتکار را با مسلمانان واقعی درک می کنند. این آتشی است که توسط سلفی ها و وهابی ها در سوریه روشن شده و دامنگر جهان اسلام شده است.

اگر امام علی (ع) نیز امروز در بین امت اسلامی بود، بر لزوم حفظ وحدت مسلمین تاکید می کرد. مسلما روی سخن وی تنها با شیعیان نبوده، بلکه تمام مسلمانان را خطاب قرار می داد. جهانیان باید بدانند که تنها یک چهره از اسلام وجود دارد. پس ما نیز باید اتحاد خود را با برادران سنی حفظ کنیم. به جای اینکه از اختلافات سخن بگوییم، باید بر موارد اشتراک تاکید کرده و اتحاد جهان اسلام را سرلوحه اقدامات خود کنیم. امروز خطر چند دستگی امت اسلامی را تهدید می کند. اگر هر یک از مذاهب بر مواضع خود تاکید کند و خود را برتر بداند، اسلام را به خطر انداخته است.

طی چند سال اخیر درگیری های سوریه و منطقه به سلفی ها و وهابی ها این فرصت را داد که با حمایت دشمنان اسلام به مقابله با برادران و خواهران مسلمان ما برخاسته و دست به کشتار آنها در سوریه، عراق و دیگر کشورهای منطقه بزنند. امروز آنها در عملیات تروریستی خود علیه شیعیان نهایت دشمنی خود با اسلام را به نمایش می گذارند. گروه های تروریستی در سوریه به این علت که تنها به اهداف خود می اندیشند و شیعه و سنی بودن بهانه ای بیش نیست، در بین خود نیز با اختلاف مواجه هستند و حتی به یکدیگر هم رحم نمی کنند.

راهی که انقلاب اسلامی ایران نشان داد، چگونه می تواند ملت های مسلمان را در مقابله با دشمنان یاری کند؟

امام خمینی (ره) می گوید اگر تمام جهان بخواهد با اعتقادات ما بجنگد، ما در مقابل تمام جهانیان می ایستیم. وی به مسلمانان آموخت اگر آنها با اعتقاد راسخ در مقابل دشمنان بایستند، پیروز خواهند شد. مسلمانان واقعی کسانی هستند که از امام خمینی پیروی می کنند، به همین جهت ایران صاحب موضعی راستین و یگانه در جهان است.

ملت ایران با همین دیدگاه طی دهه های اخیر با وجود انواع مشکلات داخلی و خارجی و تحریم های شدید به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته اند و راه خود را ادامه می دهند. هر چند امروز در غرب اتهامات و دروغ پردازی هایی علیه ایران مطرح می شود، اما جهانیان نمی توانند یک چیز را کتمان کنند و آن راهی است که امام خمینی(ره) به ایرانیان نشان داد.

در روزگاری که ارزش های انسانی بی معنی شده بود، وقوع انقلاب اسلامی به عنوان نقطه عطفی تاریخی، انسان ها را از خواب غفلت بیدار کرد. امروز جهان خواسته یا ناخواسته از این انقلاب متاثر شده است. انقلاب اسلامی ایران توجه جهانیان را به خود جلب کرد، به مسلمانان روحیه داد و خودباوری را در آنها تقویت کرد. یکی از آثار انقلاب انگیزه بخشی به مسلمانان منطقه و تشکیل جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان بود که تا به امروز ادامه دارد.