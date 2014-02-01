نمایشگاه مطبوعات به سال آینده موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی، مدیرعامل موسسه نشرآوران با تاکید بر برگزاری جشنواره در اسفند ماه اعلام کرد: " پس از توافق اولیه با مصلای تهران در مهر ماه جاری، 28 بهمن لغایت چهارم اسفند به عنوان زمان برگزاری نمایشگاه مطبوعات رسماً اطلاع رسانی شد امّا پس از آن که ستاد نماز جمعه تهران اعلام کرد، نماز جمعه تا پایان زمستان در این مصلی برگزار می شود، ناچار از تغییر آتی در نمایشگاه شدیم."

مدیرعامل موسسه مجری برگزاری نمایشگاه مطبوعات با اشاره به برگزاری جلسات رایزنی با تشکل های صنفی مدیریت مطبوعات و کارگروه های تخصصی متشکل از چهره های رسانه ای گفت: " در این جلسات، گزینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. یکی از آنها عدم تغییر زمان امّا تغییر محلّ از مصلی به مکان هایی محدودتر و لاجرم کاهش رسانه های متقاضی بود و یکی از آنها برگزاری کامل نمایشگاه با تأخیر زمانی که نهایتاً پس از بررسی مزایای هر انتخاب، گزینه دوم مورد تأکید قرار گرفت."

وی همچنین از مدیران رسانه هایی که بابت اجاره غرفه، مبالغی را به حساب مؤسسه نشرآوران واریز کرده اند خواست با مراجعه به این مؤسسه، مبالغ واریزی را پس بگیرند. احمدی افزود: در حال حاضر برای برگزاری نمایشگاه با دو گزینه زمانی مواجهیم؛ یکی اوایل خرداد ماه و بلافاصله پس از نمایشگاه کتاب و دیگری اواسط مرداد ماه و همزمان با روز خبرنگار .

مدیرعامل موسسه نشرآوران با اشاره به سیاست مدیریت مشورتی و مشارکت پذیر در معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: " قطعاً نهایی کردن هر کدام از این زمان ها پس از رایزنی و نظرخواهی از اصحاب رسانه خواهد بود. چنانکه نوآوری در کم وکیف نمایشگاه به طوریکه تفاوت و ارتقاء سطح محتوایی آن نسبت به سال های گذشته محسوس باشد و این موضوع با همکاری اساتید ،صاحب نظران و دست اندرکاران مطبوعات و انجمن ها و گروه های تخصصی و حرفه ای فراهم می شود که آماده دریافت پیشنهادات و ایده های جدید هستیم."

وی ادامه داد: " نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها فرصت مناسبی برای رساه هاست تا ضمن معرفی و عرضه آخرین دستاوردهای خود، با مخاطبان نیز تعاملی قوی تر برقرار سازند و از نزدیک و به طور حضوری، نقطه نظرات آنان را دریافت کنند و ر جهت بهبود و توسعه فعالیت های خود به کار بندند. "

احمدی در پایان تاکید کرد: "عدم برگزاری نمایشگاه مطبوعات در سالیان گذشته نیز اتفاق افتاده که برای مثال در سال 1379 این نمایشگاه برگزار نشد. اما تاکید می کنیم که اسفند امسال جشنوراه مطبوعات با این استقبال گسترده کنونی و با کیفیت بالا برگزار خواهد شد."