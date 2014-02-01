حوزه علمیه نرجس خاتون (س) در شهریار گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور ائمه جمعه، فرماندار، فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران و جمعی دیگر از مسئولین، حوزه علمیه ویزه خواهران با نام نرجس خاتون در شهریار افتتاح شد.

این حوزه علمیه با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهریار و ظرفیت پذیرش 35 طلبه در محل مهدیه آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) آغاز بکار کرد.

امام جمعه شهرستان شهریار در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ورود امام راحل (ره) به میهن اظهار داشت: روحانیون در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش موثر و خطیری ایفا کردند، در آن زمان روحانیون با انجام اقداماتی در زمینه پخش و توزیع بیانیه ها و اعلامیه های امام راحل (ره)، پیامهای انقلاب را به اقشار مختلف مردم می رساندند.

وظایف روحانیون در مقابل جنگ نرم دشمن حساستر شده است

حجت الاسلام موسی سالمی در ادامه به نقش روحانیون در هدایت افکار عمومی جامعه اشاره و عنوان کرد: تبیین دین مبین اسلام و ارائه دستاوردهای اسلام ناب محمدی از جمله وظایف سنگین و مهم روحانیون در جامعه است که با توجه به جنگ نرم دشمن و دسیسه های فرهنگی آنها، طی چند سال اخیر ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

این مسئول ادامه داد: شهرستان شهریار نیز با جمعیتی 700 هزار نفری نیازمند چنین حوزه ای ویژه خواهران بود که بحمدالله در نخستین روز از ایام الله دهه فجر این نیاز برطرف شد و زمینه برای ارتقای سطح دانش و فرهنگ دینی بانوان و به تبع آن خانواده ها فراهم آمد.

وی با اشاره به این مطلب که سلامت روح به مراتب بالاتر و با اهمیت تر از سلامت جسم است، گفت: نقش حوزه علمیه در تعلیم و تربیت روحانیون و مدیریت بهینه جامعه بسیار موثر است و این مطلب با تاسیس حوزه های علمیه ویژه خواهران از اهمیت ویژه تری برخوردار می شود چراکه بانوان نقشی بسیار تاثیرگذار در خانواده و تربیت فرزندان ایفا می کنند.

اشراف بانوان به آموزه های دینی زمینه ساز تعالی سبک زندگی است

امام جمعه شهریار متذکر شد: اگر بانوان جامعه به تعالیم دینی و مذهبی اشراف کامل داشته باشند می توانند با اعمال آن در زندگی، به الگوی مناسبی برای رفتار با همسر، والدین و تربیت فرزندان دست یابند.

نماینده ولی فقیه در شهریار بیان کرد: در حال حاضر بیش از 100 هزار روحانی در سطح کشور فعالیت دارند اما این آمار پاسخگوی نیاز دینی و مذهبی جامعه به ویژه در حوزه جوانان و نوجوانان نیست لذا باید به دنبال تربیت طلاب و روحانیون بیشتری باشیم تا بتوان با استفاده از ابزارهای فرهنگی و دینی در مسیر آگاه سازی نسل جوان گام برداشته و با جنگ نرم دشمنان مبارزه کنیم.