انقلاب اسلامی با ساختار شکنی غرب را دچار چالش کرده است/ انقلابی که سبب ایجاد نظام سیاسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی نجفی بعدازظهر شنبه در همایش فجر بیداری که در بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد:انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقلاب دینی بعد از مدرنیته شکل گرفت و یک پروسه است که بر اساس هویت و ذات اسلامی و با کمک خداوند شکل گرفته است.
اختلاف نظر در معیارهای فکری و سعادت بشری
وی علت اصلی مخالفت آمریکا با انقلاب اسلامی را اختلاف نظر در معیارهای فکری و سعادت بشری دانست و افزود: آمریکایی ها با این انقلاب دچار مشکل هستند و بحث هستهای و حقوق بشر بهانه ای بیش نیست.
رئیس گروه نظریهپردازی انقلاب اسلامی تصریح کرد: ایران در زمان پهلوی یکی از رژیم های دست نشانده آمریکا در منطقه بوده و در حال حاضر این گونه نیست و دیگر اینکه این نظام مخالف سکولاریسم است.
وی بیان کرد: ایران همچنین در بحث نفتی اجازه تصمیم گیری به این کشور را نمی دهد و از سویی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم مخالفت غربیها که گمان می کردند مذهبیها توان ایجاد نظام و نوشتن قانون اساسی را ندارند امام خمینی(ره) این کار را انجام داد و این امر موجب شد نظامی در مقابل نظام لیبرال دموکرات غربی شکل گیرد.
نظام غرب در حال فروپاشی است
نجفی با بیان اینکه نظام غرب در حال فروپاشی است و تمدن بعدی تمدی اسلامی بر پایه اسلام و مهدویت است، یادآور شد: انقلاب اسلامی سبب ایجاد نظام سیاسی شد و این انقلاب کودتا و رفرم نیست و در واقع باید با انقلابهای ایران و جهان مقایسه شود.
رئیس گروه نظریهپردازی انقلاب اسلامی با اشاره به اختلاف انقلاب ایران و با لیبرال دموکراسی عنوان کرد: انقلاب اسلامی با لیبرال دموکراسی اختلاف دارد زیرا لیبرال ها فکر میکنند انقلاب ما یک پروژه و به دست انسان شکل گرفته است.
نجفی با تاکید بر اینکه نظامهای سوسیالیسم و لیبرالیسم علی رغم اختلاف های متعدد در بحث مادی و این جهانی بودن با هم توافق دارند، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ما فقط این جهانی نیست و به آن جهان نیز میپردازد و این موضوع با نظریه غرب که دین را متعلق به قبل از مدرنیته میدانند مخالف است.
به گفته وی انقلاب اسلامی بعد از مدرنیته با هویت دینی شکل گرفته است.
