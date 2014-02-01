تحقق صادرات 10 میلیارد دلاری نرخ بیکاری کرمانشاه را تا هفت درصد کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دلفانی شامگاه شنبه در هفتمین جلسه ستاد توسعه اقتصادی استان کرمانشاه که با محوریت توسعه تجارت در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، کرمانشاه را استانی با مزیت های فراوان عنوان کرد که اگر به درستی از این مزیت ها استفاده شود می تواند چهره دیگری را ازین استان ترسیم کرد.

وی مرزی بودن کرمانشاه را یکی از مزیت های استان عنوان کرد و گفت: استاندار روی این مزیت تاکید فراوان دارد و به همین خاطر صادرات 10 میلیارد دلاری برای استان هدف گذاری شده است.

دلفانی ادامه داد: رسیدن به صادرات 10 میلیارد دلاری به شرط آنکه بازارچه های استان تقویت و به بخش تولیدی نیز توجه بیشتری شود امکان پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای تحقق صادرات 10 میلیارد دلاری وظایف بخش های مختلف نظیر کشاورزی، صنعت، خدمات و ... مشخص شده، خاطرنشان کرد: اگر در این بخش ها بتوانیم تولیدات و فعالیت های خود را افزایش داده و تقویت کنیم می توانیم به هدف خود برسیم.

معاون برنامه ریزی کرمانشاه یادآور شد: در برنامه ریزی میان مدت صورت گرفته سهمی که برای اظهار کالا و تولیدات سایر استان ها صورت گرفته شش میلیارد دلار است که با فراهم کردن شرایطی نظیر شبانه روزی کردن گمرک خسروی می توان به آن دست یافت.

دلفانی، سهم تولیدات خود استان را نیز در رسیدن به میزان صادرات هدف گذاری شده، چهار میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: برای این مهم باید نگاه ویژه ای به واحدهای تولیدی و همچنین صنعت توریبسم صورت گیرد.

وی تاکید کرد: اگر صادرات 10 میلیارد دلاری محقق شود کرمانشاه جهش قابل ملاحضه ای خواهد داشت و نرخ بیکاری آن به حداقل ممکن می رسد.