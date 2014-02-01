  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۱۱

اختصاصی مهر/

جوانی در کنگان خود را حلق آویز کرد

جوانی در کنگان خود را حلق آویز کرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: یک جوان 35 ساله در کنگان خود را حلق آویز کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این مطلب اظهار داشت: یک جوان 35 ساله اهل استان چهار محال و بختیاری که ساکن استان بوشهر خود را حلق‌اویز کرد و جان خود را از دست داد.

کرم دشتیان با اشاره به اینکه این جوان 35 سال سن داشت، افزود: این جوان در یک منزل مسکونی در خیابان گلزار شهدای شهر کنگان ساکن بود که ظهر امروز خود را به وسیله طناب از پشت بام آویزان کرد.

وی ادامه داد: این جوان طناب را به میل‌گردهای پشت بام منزلی که به همراه همکارانش در آن ساکن بود حلق‌آویز کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان اضافه کرد: جسد این فرد برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل شده است و تا پس از انجام معاینات لازم گواهی فوت وی صادر شود.

دشتیان تصریح کرد: این پرونده همچنان در حال پیگیری است.

لازم به کر است که شخص متوفی در زمین‌های زراعی شهرستان کنگان مشغول به کار بوده است.

کد مطلب 2226550

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها