جوانی در کنگان خود را حلق آویز کرد

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این مطلب اظهار داشت: یک جوان 35 ساله اهل استان چهار محال و بختیاری که ساکن استان بوشهر خود را حلق‌اویز کرد و جان خود را از دست داد.

کرم دشتیان با اشاره به اینکه این جوان 35 سال سن داشت، افزود: این جوان در یک منزل مسکونی در خیابان گلزار شهدای شهر کنگان ساکن بود که ظهر امروز خود را به وسیله طناب از پشت بام آویزان کرد.

وی ادامه داد: این جوان طناب را به میل‌گردهای پشت بام منزلی که به همراه همکارانش در آن ساکن بود حلق‌آویز کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان اضافه کرد: جسد این فرد برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل شده است و تا پس از انجام معاینات لازم گواهی فوت وی صادر شود.

دشتیان تصریح کرد: این پرونده همچنان در حال پیگیری است.

لازم به کر است که شخص متوفی در زمین‌های زراعی شهرستان کنگان مشغول به کار بوده است.