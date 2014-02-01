جوانی در کنگان خود را حلق آویز کرد

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این مطلب اظهار داشت: یک جوان 35 ساله اهل استان چهار محال و بختیاری که ساکن استان بوشهر خود را حلقاویز کرد و جان خود را از دست داد.
کرم دشتیان با اشاره به اینکه این جوان 35 سال سن داشت، افزود: این جوان در یک منزل مسکونی در خیابان گلزار شهدای شهر کنگان ساکن بود که ظهر امروز خود را به وسیله طناب از پشت بام آویزان کرد.
وی ادامه داد: این جوان طناب را به میلگردهای پشت بام منزلی که به همراه همکارانش در آن ساکن بود حلقآویز کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان کنگان اضافه کرد: جسد این فرد برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل شده است و تا پس از انجام معاینات لازم گواهی فوت وی صادر شود.
دشتیان تصریح کرد: این پرونده همچنان در حال پیگیری است.
لازم به کر است که شخص متوفی در زمینهای زراعی شهرستان کنگان مشغول به کار بوده است.
نظر شما