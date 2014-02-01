به گارش خبرگزاری مهر، به منظور توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه علمیه، عصر امروز مدیریت حوزه علمیه استان بوشهر اقدام به برگزاری دوره‌ای با عنوان طرح دانش‌افزایی بین‌المللی حوزه علمیه کرد.

در این دوره که ویژه مدیران، اساتید و مبلغین طرح هجرت به مدت دو روز در ساختمان مدیریت حوزه علمیه استان بوشهر و با حضور اساتید اعزامی از قم حجج اسلام عطاران، آل ایوب و عصمتی برگزار شد، تعداد 70 نفر شرکت کردند.

آشنایی با کشور سوریه و بررسی آخرین تحولات آن، آشنایی با کشور عراق و مهم‌ترین نهادهای دینی آن، آشنایی با کشور ترکیه و مهم‌ترین نهادهای دینی آن، ضرورت زبان آموزی در حوزه، آشنایی با کشور مغرب عربی، آشنایی با کشور تونس و مهم‌ترین نهاد دینی آن از جمله مباحث مطرح شده در این جلسات بود که توسط اساتید اعزامی از قم بیان شد.

اجرای بیش از 75 برنامه متنوع به مناسبت دهه فجر در خارگ

مدیر روابط عمومی عملیات عمومی خارگ گفت: بیش از 75 برنامه متنوع در دهه فجر، شامل افتتاح پروژه‌ها، کلنگ‌زنی طرح‌های جدید، جنگ‌های شادی، مسابقات فرهنگی و ورزشی، برنامه‌های دینی مذهبی و برنامه‌های ویژه دیگر تدارک دیده است که طبق برنامه زمانبندی شده اجرا خواهد شد.

مجید ستایشی افزود: در روز نخست یوم الله دهه فجر، علاوه بر به صدا در آوردن زنگ انقلاب اسلامی و به صدا آوردن بوق کشتی‌ها و آژیرها، افتتاحیه دستگاه امحاء زباله‌های عفونی بیمارستان شهدای خلیج فارس، دیدار با خواهران پیشکسوت انقلابی توسط حلقه‌های صالحین خواهران بسیجی، افتتاح نمایشگاه آثار هنرجویان خارگی، اجرای نمایش‌های کودکانه و ایستگاه صلواتی نیز برگزار خواهد شد.

بازارچه محصولات فناوری دانش‌آموزان خارگی افتتاح شد

بازارچه محصولات دست‌ساز دانش‌آموزان مدارس خارگ در درس کار و فناوری، با حضور مسئولان محلی افتتاح و این محصولات در معرض فروش عموم قرار گرفت.

معاون بخشدار خارگ در مراسم افتتاحیه این بازارچه اظهار کرد: این حرکت جای تقدیر و تشکر دارد و زمینه‌ساز فعالیت بیشتر دانش آموزان در زمینه خود اشتغالی خواهد بود و فرهنگ خودکفایی را به آینده سازان این مملکت یاد خواهد داد.

نگهدار حسین پور با بازدید از غرفه‌های مختلف این بازارچه افزود: استمرار در برگزاری این گونه بازارچه‌ها، علاوه بر ایجاد انگیزه بیشتر در بین دانش آموزان و ترغیب سایرین به انجام این فعالیت ‌ها، نمود فرهنگی و هنری آنان نیز خواهد بود و به عنوان نمایشگاهی از دستاوردهای آنان که البته با تلاش معلمان خود در جهت آموزش عملی انجام شده است مطرح خواهد بود و امیدواریم این بازارچه آغازی برای حرکت‌های این چنینی در آینده باشد و شاهد به فروش رسیدن دستاوردهایی بزرگ تر از این دانش آموزان باشیم.

