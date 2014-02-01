مردان 54 درصد از آمار مبتلایان به سرطان در فارس را به خود اختصاص می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن مقدمی افزود: سالانه حدود چهار هزار و 719 مورد سرطان جدید در استان فارس شناسایی و ثبت می شود که دو هزار و 166مورد زن و دو هزار و 553 مورد آن ها مرد می باشد و در واقع 46 درصد از سرطانها در استان فارس به زنان و 54 درصد به مردان اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: یکی از نگرشهای منفی و اشتباه در خصوص سرطان این است که بسیاری از افراد فکر می کنند بیماری سرطان هیچ علامت و نشانه ای ندارد و یا این که در مورد سرطان هیچ کاری نمی توان کرد.

دکتر مقدمی تصریح کرد: آنچه باید بدانیم این است که شناسایی سرطان در مراحل اولیه هم هزینه ی کمتری بر فرد و جامعه تحمیل کرده و هم اینکه امکان استفاده از روشهای درمانی جدید و موثر را برای فرد مهیا می کندو از طرف دیگر پیشگیری موثرترین و به صرفه ترین راه برای کاهش بار سرطان در جامعه است و شناسایی زودرس سرطان با کاهش مرگ و میر های ناشی از آن همراه بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: تحقیقات نشان داده که غربالگری برای سرطانهای دهانه رحم و روده بزرگ با شناسایی ضایعات پیش سرطانی و درمان آنها قبل از تبدیل شدن به سرطان، از بروز این سرطانها جلوگیری می کند.

وی افزود: خطر ابتلا به سرطان در یک فرد با پرهیز از مصرف دخانیات و الکل ، پرهیز از تماس با اشعه ماوراء بنفش خورشید و برنزه کردن پوست ، مصرف صحیح میوه و سبزیجات سالم ، تناسب وزن و داشتن فعالیت بدنی منظم کاهش می یابد.

دکتر مقدمی بیان کرد: برخی از واکسنها نیز موجب کاهش خطر سرطان می شوند از جمله واکسن HPV ( ویروس پاپیلومای انسانی ) از بسیاری از سرطانهای دهانه رحم، دستگاه تناسلی و سرطانهای مقعد پیشگیری می کند و همچنین واکسن هپاتیت B می تواند باعث کاهش خطر سرطان کبد شود.

ارائه خدمات دندان پزشکی رایگان در شیراز

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه نیز گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر در مراکز بهداشتی تحت پوشش، خدمات مختلف دندان پزشکی را به صورت رایگان به بیماران ارایه می کند.

دکتر مقدمی گفت: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و بزرگداشت سي‌وپنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي واحد بهداشت دهان و دندان اقدام به ارایه خدمات رایگان دندانپزشكي در مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش اين معاونت در شیراز کرده است.

وی افزود: معاينه، ترميم دندان، جرم‌گيري، كشيدن، فلورايدتراپي و فيشورسيلانت خدماتی هستند که بصورت رايگان به بیماران ارایه می شود.

وی اظهارداشت: خدمات فوق در مراكز پيشگيري از بيماريهاي دهان ودندان امام علي (ع) شماره يك و مرکزشماره دو واقع در مهدي‌آباد (كتس بس) در تمام ايام مبارك مذكور به صورت رايگان ارایه می شود.

دکتر مقدمی بیان کرد: مراكز تحت پوشش شهداي انقلاب شیراز در نخستین روز دهه مبارک فجر این خدمات را به مراجعان ارایه نمود و مراكز تحت پوشش شهداي والفجر شیراز نیز تاریخ شانزدهم بهمن ماه، در پنجمین روز دهه فجر ، این خدمات را به مراجعه کنندگان ارایه می کنند.

اجرای صحیح پزشک خانواده هزینه گزاف برای تهیه دارو را کاهش می دهد

رییس اداره پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرای صحیح پزشک خانواده را عاملی برای کاهش خود درمانی و درنهایت صرف هزینه گزاف برای تهیه دارو، دانست.

دکتر کرم توانی در این خصوص افزود: یکی از مهمترین وظایف برنامه پزشک خانواده ارایه خدمات ومراقبت های اولیه بهداشتی است که بدون ارایه این خدمات ، استفاده از اصطلاح پزشک خانواده برای ارایه صرف خدمات درمانی کاری نابجاست.

وی اظهار داشت: اجرای پزشک خانواده در درازمدت منجربه کاهش میزان بیماری های مزمن و صرف هزینه های مربوط به آن درجامعه می شود و لازم است که در برنامه پزشک خانواده شهری، ویزیت پزشک خانواده ده درصدتعرفه و همچنین خدمات درمانی دارویی برای داروهای مورد قبول سازمان های بیمه گر، رایگان است که فقط حق فنی دریافت می شود.

دکتر توانی بیان کرد: در صورتی که ارجاع بیمار به سطح دو ( پزشک متخصص ) از طرف پزشک خانواده خودشخص باشد ، بیمارفقط 10درصد حق ویزیت پزشک متخصص را پرداخت می کند وبا توجه به این روال انتظار می رود که خود درمانی ودرنهایت صرف هزینه گزاف برای تهیه دارو کاهش یابد.

وی گفت: البته همه این موارد به این بستگی دارد که بیمار خود را موظف به رفتن نزد پزشک خانواده خود بداند و همچنین جهت نیاز به ارجاع تخصصی، به تشخیص و نظر پزشک خانواده خود احترام بگذارد و نهاتیاً به پزشکان متخصصی مراجعه کند که همکار برنامه پزشک خانواده باشد تا امکان استفاده از خدمات رایگان یا ارزان دارویی محقق شود.