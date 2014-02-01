همت لازم برای ساخت پارک موزه دفاع مقدس مازندران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبداالله ملکی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری با اشاره به اینکه تمام امکانات برای احداث پارک موزه دفاع مقدس فراهم است و با بیان پیشرفت 20 درصدی این پروژه گفت : بیشتر استانها اجلاسیه کنگره شهدا را هم زمان با افتتاح پارک موزه برگزار کردند ومن به عنوان یک مازندرانی در دیدار با مقام معظم رهبری از اینکه نتوانسته ایم همچون بقیه استانها این پروژه را به اتمام برسانیم ، خجالت کشیدم .

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران با اشاره به یادمان ها مختلف به منظور گرامیداشت یاد وخاطرات جنگ درکشورهای خارجی ، افزود : دراستان مازندران نیز شاهد برگزاری چنین مراسم هایی هستیم ولی برای انتقال بهترفرهنگ ایثار و شهادت نیازمند عزم مسئولان استانی برای تکمیل پارک موزه دفاع مقدس هستیم .

وی با بیان اینکه هدف از تکمیل پروژه پارک موزه دفاع مقدس به دست آوردن لذتهای دنیوی نیست ، افزود : ما در 8 سال دفاع مقدس شاهد به شهادت رسیدن همرزمان خود و به اسارت گرفتن فرزندان این مرزو بوم بوده ایم .

سردارملکی با تاکید بر کمک مسئولان برای اتمام این پروژه گفت : این پروژه درزمینی به مساحت 60 هکتار که 27 هکتار آن را بستر رودخانه تجن و 23 هکتار نیز در خشکی قرار دارد ، احداث می شود .



جعفریان دادستان شهرستان ساری با اشاره به معارضین در محدوده طرح پارک موزه دفاع مقدس ، گفت : براساس وعده ای که دادیم دستور قضایی را برای خروج این افراد صادر و بعد از صدور حکم برخی از معارضین ظرف 48 ساعت این مکان را تخلیه کردند .

وی تاریخ دفاع مقدس را تاریخ عزت و شرف کشور دانست و افزود : امروز ما در مقابل جبهه و شبیخون دشمن قرار گرفته ایم و دشمنان ما تا درون خانه های ما نفوذ کرده اند و تنها راه مقابله با قدرت نرم دشمن ، قدرت نرم نظام است.

جعفریان با بیان اینکه اثر بخش ترین راه مقابله با دشمن ، فرهنگ جهاد و شهادت است ، تاکید کرد : مسئولان برای احداث پارک موزه دفاع مقدس تمام همت خود را به کار گیرند .



جواد واحدی فرماندار ساری با تاکید بروفاق وهمدلی مسئولان برای توسعه استان و شهرستان ، گفت : در سایه همدلی وهم افزایی و وفاقی که دربین مسئولان وجود دارد امروز شاهد افتتاح و اتمام پروژه هایی هستیم که به تاریخ سپرده شده بود .

وی کارهای که در چند ماه اخیر صورت گرفته را مثال زدنی و ستودنی دانست و افزود : امروز در سایه همدلی و وفاق مسئولان شاهد افتتاح پل ذغال چال و کمربندی شمالی هستیم .

فرماندار ساری با بیان اینکه باید تمام دستگاهها به صورت جهادی و بسیجی وارد میدان شوند ، ادامه داد : اگر دست خالی بتوانیم کار کنیم مدیر توانمندی هستیم .

واحدی اتمام پروژه پارک موزه دفاع مقد س را نیازمند پیگیری و تفکر بسیجی دانست وتاکید کرد : امروز هجمه های زیادی بر جوانانمان وارد می شود و اگر می خواهیم با آن مقابله کنیم یکی از آنها احداث پارک موزه دفاع مقدس است.

ساری مرکز همایش های بین المللی ندارد

وی با بیان اینکه مرکز همایش های ساری یکی از خاصه های مردم مرکز استان است ، گفت : متاسفانه مرکز استان مکان مناسبی برای کارهای فرهنگی ندارد .

فرماندار ساری با بیان اینکه مجتمع فرهنگی کردان 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد ، افزود : پروانه مرکز همایش های بین المللی نیز در جاده فرح آباد ساری صادر و سرمایه گذار آن انتخاب شده است .

واحدی با اشاره به احداث کارخانه سیمان کیاسر گفت : این کارخانه به عنوان یکی از بزرگترین پروژه استان با ظرفیت تولید 2هزارو 100 تن سیمان در کیاسر احداث و درایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

