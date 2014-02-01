گزارشی از قطعی سوخت در کلاردشت نداریم/ شهرداری با کمبود امکانات روبرو است

محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بارش شنگین برف، راههای ارتباطی منطقه باز است.

مدارس روز یکشنبه تعطپل است

وی از تعطیمی مدارس شهرستان در روز یکشنبه خبر داد و گفت: تعطیلی مدارس به دلیل یخبندان و صعب العبور بودن مسیر تردد برخی روستاهای منطقه خواهد بود.

معصومی یادآور شد: با اداره راه و شهرداری هماهنگی لازم صورت گرفته است و تا ضمن بازدید از همه مناطق با نمک پاشی از مسدود شدن مسیرها جلوگیری شود.

فرماندار کلاردشت به رانندگان توصیه کرد برای تردد از زنجیر چرخ استفاده کنند و در صورت بروز حادثه از نیروهای امداد، کمک رسانی کنند.

علیرضا طاهری نسب شهردار کلاردشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر نیز از آماده باش بودن تمامی نیروهای شهرداری خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی و خاص منطقه، نیروهای شهرداری تمام وقت در حال گشت زنی و نمک پاشی مسیرها هستند.

شهرداری با کمبود امکانات مواجه است

وی اظهار داشت: متاسفانه شهرداری با کمبود امکانات روبرو است و این امر پرسنل شهرداری را مشکلات فراوانی روبرو ساخته است.

وی تصریح کرد: به رغم کمبود امکانات و تجهیزات،، نیروهای شهرداری از هیچ کوششی برای خدمات رسانی به شهروندان منطقه دریغ ندارند.

بارش سنگین برف از روز جمعه مناطق مختلف مازندران را سفید پوش کرده است و همچنان ادامه دارد.

