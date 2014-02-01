۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۳۵

قاسمی:

برق دو مدرسه مازندران به دلیل بدهی قطع شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: قاسمی، با یادآوری اینکه به سبب مشکلات مالی امروز از دو مدرسه تماس گرفتند که برق مدرسه را به جهت بدهی قطع کردند اظهار داشت: ما در مدارس مشکل پول برق، آب و گاز داریم و اگر از حساب حقوق معلمان برداشت شود باعث خواهد شد آنها به حق و حقوق خود نرسند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش مازندران که در باشگاه فرهنگیان ساری برگزار شد ضمن تبریک روز پرخاطره 12بهمن ماه و سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی  و آغاز دهه مبارک فجر  و خیر مقدم به استاندار و دیگر حاضرین در جلسه اظهار داشت:  به سبب بدهی اقدام به مسدود شدن حساب بانکی آموزش و پرورش شده است.

وی با بیان اینکه معضل احتساب سنوات  خدمت مربیان پیش دبستانی از چالش های جدی آموزش و پرورش استان است، اظهار داشت: احتساب سنوات خدمت مربیان پیش دبستانی از چالشهای آموزش و پرورش استان مازندران است که در دستور کار جلسه امروز قرار دارد.

وی افزود: بدهی آموزش و پرورش بر سه حوزه نیروی انسانی،  بحث مدیریت و مالی  را دچار چالش کرده بطوریکه نیروها از انگیزه کافی برخوردار نیستند و برای حل این مشکل وقت زیادی از مدیران گرفته می شود و نیز مشکل مالی نیز آموزش و پرورش را درگیر کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران  با بیان اینکه برای حل این مشکل آموزش و پرورش کمیته ای متشکل از تامین اجتماعی و آموزش و پرورش زیر نظر استانداری تشکیل شود و بعد از تجزیه و تحلیل دقیق مسئله و شناخت راه حل مساله آنچه از امکانات و منابع استانی وجود دارد اجماعی صورت گیرد و حتی موضوع در سطح ملی و وزارتخانه ای پیگیری شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه در آموزش و پرورش برنامه های فرهنگی زیادی اعم از زنگ انشاء، کانون های فرهنگی، نمازخانه ها  و..برگزار می شود گفت: پرسش مهر برنامه ای است گسترده و وسیع که هر ساله در مدارس تحقق می یابد.

قاسمی افزود: جهت گیری نظام  و انبیاء و اولیا به سمت نماز بوده و بر این اساس در تمام مدارس ما نماز برپا می شود.

وی ضمن تاکید بر توجه بیشتر به برنامه های فرهنگی بیان داشت: در بحث غنی سازی اوقات فراغت، کتابخوانی و نیز مسائل تربیتی نیازمند توجه بیشتر مسئولین استانی به حوزه آموزش و پرورش هستیم تا همکاران ما در مدارس با دلگرمی بیشتر به امر فرهنگ بپردازند  .

این مسوول گفت: آموزش و پرورش به لحاظ گستردگی جغرافیائی و نیز به لحاظ نفوذ کاری در بین اقشار مختلف  جامعه  و خانواده ها که عضوی از نظام تعلیم و تربیت ما است  و نیز 80هزار نیروی بازنشسته فرهنگی میدان وسیع حوزه فرهنگ ما را تشکیل می دهد .

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در پایان سخنانش  از استاندار خواست تا از منابع عمومی که در اختیار دارند یاریگر و هدایتگر آموزش و پرورش استان مازندران باشند.

