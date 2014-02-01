برق دو مدرسه مازندران به دلیل بدهی قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش مازندران که در باشگاه فرهنگیان ساری برگزار شد ضمن تبریک روز پرخاطره 12بهمن ماه و سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر و خیر مقدم به استاندار و دیگر حاضرین در جلسه اظهار داشت: به سبب بدهی اقدام به مسدود شدن حساب بانکی آموزش و پرورش شده است.

وی با بیان اینکه معضل احتساب سنوات خدمت مربیان پیش دبستانی از چالش های جدی آموزش و پرورش استان است، اظهار داشت: احتساب سنوات خدمت مربیان پیش دبستانی از چالشهای آموزش و پرورش استان مازندران است که در دستور کار جلسه امروز قرار دارد.



وی افزود: بدهی آموزش و پرورش بر سه حوزه نیروی انسانی، بحث مدیریت و مالی را دچار چالش کرده بطوریکه نیروها از انگیزه کافی برخوردار نیستند و برای حل این مشکل وقت زیادی از مدیران گرفته می شود و نیز مشکل مالی نیز آموزش و پرورش را درگیر کرده است.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه برای حل این مشکل آموزش و پرورش کمیته ای متشکل از تامین اجتماعی و آموزش و پرورش زیر نظر استانداری تشکیل شود و بعد از تجزیه و تحلیل دقیق مسئله و شناخت راه حل مساله آنچه از امکانات و منابع استانی وجود دارد اجماعی صورت گیرد و حتی موضوع در سطح ملی و وزارتخانه ای پیگیری شود.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه در آموزش و پرورش برنامه های فرهنگی زیادی اعم از زنگ انشاء، کانون های فرهنگی، نمازخانه ها و..برگزار می شود گفت: پرسش مهر برنامه ای است گسترده و وسیع که هر ساله در مدارس تحقق می یابد.



قاسمی افزود: جهت گیری نظام و انبیاء و اولیا به سمت نماز بوده و بر این اساس در تمام مدارس ما نماز برپا می شود.



وی ضمن تاکید بر توجه بیشتر به برنامه های فرهنگی بیان داشت: در بحث غنی سازی اوقات فراغت، کتابخوانی و نیز مسائل تربیتی نیازمند توجه بیشتر مسئولین استانی به حوزه آموزش و پرورش هستیم تا همکاران ما در مدارس با دلگرمی بیشتر به امر فرهنگ بپردازند .



این مسوول گفت: آموزش و پرورش به لحاظ گستردگی جغرافیائی و نیز به لحاظ نفوذ کاری در بین اقشار مختلف جامعه و خانواده ها که عضوی از نظام تعلیم و تربیت ما است و نیز 80هزار نیروی بازنشسته فرهنگی میدان وسیع حوزه فرهنگ ما را تشکیل می دهد .



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در پایان سخنانش از استاندار خواست تا از منابع عمومی که در اختیار دارند یاریگر و هدایتگر آموزش و پرورش استان مازندران باشند.