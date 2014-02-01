رئیس هیئت کبدی ساری استعفا کرد

ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید خبر و بدون ذکر دلیل استعفایش گفت: از سال83 ریاست این هیئت را قبول کردیم و بدون هیچ گونه اعتبار و بودجه ای در مسابقات مختلف، موفقیتهایی برای شهرستان کسب شده است.

وی به بخشی از اقدامات اشاره و اضافه کرد: پایه گذاری کلاس های آموزشی آقایان،برگزاری کلاس های آموزش بانوان برای اولین بار در ساری،انتخاب به عنوان کاندیدای حضور در مسابقات آسیایی اینچون کره جنوبی،کسب مدرک داور بین المللی کبدی و حضور در مسابقات کشوری و لیگ برتر کشور، پرورش قهرمانانی مانند قاسم گنجیان،عباد دلیلی،زهره اعتقادی، مینا اعتقادی،یاسر سیفی،علی مهدوی و ... که همگی از قهرمانان آسیا و جهان هستند از جمله اقدامات است.

وی عنوان کرد: کسب رتبه های برتر طی 5 سال اخیر در بین هیات های ورزشی ساری و استان،برگزاری کلاس های آموزشی در رده های مختلف سنی،کسب عناوین مختلف قهرمانی در مسابقات منطقه ای و کشوری،برگزاری کلاس های آموزشی در مدارس با همکاری آموزش و پرورش،توسعه این رشته در بخش های استاندارد و سالنی و ساحلی،کسب عنوان نائب قهرمانی هیات کبدی ساری در لیگ برتر کشور در بخش استاندارد در سال86،کسب عنوان سوم مسابقات کشوری توسط بانوان هیات ورزشی کبدی ساری در سال 88 از دیگر موفقیت هاست.

ادیبی گفت: عنوان نائب قهرمانی هیات کبدی ساری در لیگ برتر کشور در بخش ساحلی در سال 92،جذب اسپانسر برای این هیات ورزشی و پشتیبانی مالی طی چند سال اخیر از دیگر توفیقات است.