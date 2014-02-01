پایان یک روز برفی در مازندان/ از مسدودی کندوان تا تعطیلی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف از اواخر جمعه شب در مناطق مختلف استان شروع شد و در حال حاضر سیمای اکثر مناطق استان زمستانی و سفید پوش است.

تعطیلی مدارس نوشهر و چالوس در روز یکشنبه

فرماندار چالوس در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی مدارس شهرستان در روز یکشنته خبر داد و گفت: همچنین جاده کندوان نیز بر اثر بارش سنگین برف، مسدود است و از تردد وسایل نقلیه در این محور جلوگیری و تلاش می شود تا زودتر بازگشایی شود.

وی اظهار داشت: و.رودهای شهر نیز به دلیل بارش 30 سانتی متری برف برای تردد مشکلات ایجاد می کند ولی با شتکیل جلسه مدیریت بحران، تلاش برای رفع مسائل انجام می شود.

وی با بیان اینکه تردد به سختی در مسیبرهای شهرستان انجام می شود، عنوان کرد: نیروهای راهداری و امدادی در تلاش هستند تا ترافیک تسهیل و روانسازی شود.

فرماندار چالوس با اشاره به اینکه مسائل تحت کنترل است، عنوان کرد، تدابیر لازم نیز برای روزهای آینده اندیشیده شد تا در صورت ادامه بارشها با مشکل مواجه نشویم.

رضایی گفت: تاکنون مشکل کمبود، آب، نان، سوخت و ... در منطقه گزارش نشده است.

فرماندار نوشهر نیز به تعطیلی مدارس منطقه برای روز یکشنبه اشاره کرد و گفت: به دلیل تداوم بارش برف و لغزندگی، تمامی مدارس شهرستان فردا تعطیل است.

تشکیل ستاد مدیریت بحران در نوشهر

محمد علی قمی اویلی از تشکیل جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران در منطقه خبر داد و گفت: مسائل و حوادث شهرستان رصد و در حال پیگیری است.

تمام راه های مواصلاتی هزارجریب نکا باز است



بخشدار هزارجریب نکا گفت:باوجود بارش برف تمام راه های مواصلاتی منطقه هزارجریب شهرستان باز است.



ابوالقاسم مبینی بخشدار منطقه هزارجریب نکا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:بارش برف پس از ورود سامانه بارشی وکاهش دمای هوای شهرستان از شب گذشته شروع شد که این امر به نوعی موجی ازشور ونشاط در مردم روستاها رابه وجود آورد.



وی افزود:برخی از نقاط منطقه هزار جریب به دلیل سردسیری و داشتن ارتفاع بارش برف بیشتری نسبت به دیگر نقاط داشته اند.



بخشدار هزار جریب در ادامه از بارش حدود 10سانتیمتر برف در مناطق ییلاقی و کوهستانی این شهرستان خبر داد.



مبینی تصریح کرد:با تلاش مأموران راه و ترابری شهرستان هم اکنون تمام محورهای مواصلاتی منطقه باز می باشد وتردد به راحتی صورت می گیرد.



وی ادامه داد :گروه راهداری شهرستان به همراه نکا چوب با 5دستگاه ماشین برف روب سبک وسنگین دراین مناطق به صورت آماده باش هستند.



مبینی در پایان خاطرنشان کرد:از رانندگانی که قصد تردد در ارتفاعات ومناطق بالادست هزارجریب را دارند تقاضا می‌شود به علت لغزنده بودن سطح جاده ها وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و با احتیاط کامل رانندگی کنندتا دچار حوادث جاده ای نشوند.

بخشدار يانه سر بهشهر از باز بودن تمام راههاي مواصلاتي محورهاي روستايي اين منطقه خبر داد.



آماده باش نیروی های امدادی در بهشهر

ابوالقاسم احمدي در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه با توجه به بارش باران از روز گذشته تا كنون هيچ مشكلي در تردد و زير ساختهاي منطقه بوجود نيامده است.



وي اظهار داشت: نيروهاي راهداري و امدادرساني در منطقه به صورت شبانه روزي در آماده باش كامل هستند تا از بروز حادثه جلوگيري كنند.



احمدي ارتفاع بارش برف در مناطق كوهستاني بهشهر را در برخي از مناطق 20 سانتي متر عنوان كرد و گفت: بارش برف كه از روز گذشته آغاز شده تمام مناطق كوهستاني بهشهر و بيش از 20 روستاي منطقه را سفيد پوش كرد.



وي با اشاره به تداوم سرما در منطقه و احتمال كاهش دما ي منطقه به رانندگاني كه قصد تردد در اين محور كوهستاني دارند هشدار داد كه به زنجير چرخ مجهز شوند.



احمدي همچنين با بيان اينكه از تردد هاي غير ضروري در محور كوهستاني بهشهر جلوگيري شود ادامه داد: بارش برف همچنان در مناطق کوهستانی بهشهر ادامه دارد و لذا خواهشمنديم از رفت و آمد غير ضروري خودداري شود.

به گزارش هواشناسی کاهش محسوس دما در استان مازندران تا روز چهارشنبه ادامه دارد.