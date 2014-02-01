تحقق صادرات 10 میلیارد دلاری در گروه تقویت زیرساخت های اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی شامگاه شنبه در هفتمین جلسه ستاد توسعه اقتصادی استان کرمانشاه که با محوریت توسعه تجارت در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد با اشاره به اینکه استان کرمانشاه با داشتن 330 کیلیومتر مرز مشترک با عراق و انجام 55 درصد از صادرات کل ایران به این کشور می تواند نقش و جایگاهی ویژه در امر صادرات داشته باشد، خواستار تقویت این بخش در استان شد.

وی خاطرنشان کرد: بازارچه های کرمانشاه از ظرفیت های خوبی برخوردار هستند که اگر مشکلات آن ها مرتفع و زیرساخت های لازم فراهم شود مطمئنا می توانیم شاهد جهشی چشمگیری در امر صادرات داشته باشیم.

کاشفی همچنین با اشاره به هدف گذاری صورت گرفته در بخش توسعه تجارت خارجی و رسیدن صادرات کرمانشاه به 10 میلیارد دلار، تحقق این مهم را با فراهم کردن امکانات لازم عملیاتی دانست.

وی یادآور شد: تلاش در جهت حذف روادید و تسهیل در عبور و مرور تجار و بازرگانان، ایجاد خط اختصاصی جهت عبور و مرور کامیون های حامل بار و تلاش در جهت ارتقاء استاندارد و کیفیت کالاهای صادراتی می تواند اقدامات مناسبی برای دست یابی به رسیدن به صادرات 10 میلیارد دلاری باشد.

صنعت و معدن به دنبال تحقق صادرات 1.4 میلیارد دلاری خود است

رئیس خانه صنعت و معدن کرمانشاه نیز در این مراسم گفت: در هدف گذاری 10 میلیارد دلاری صادرات استان، یک میلیارد و 400 میلیون تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و امیدواریم بتوانیم این تعهد را عملیاتی کنیم.

معراج محرابی یادآور شد: برای نحقق هدف گذاری صورت گرفته انجام برنامه هایی ضروری است از جمله اینکه در امر تردد و ترانزیت کامیون های ایرانی به خاک عراق و شبانه روزی کردن فعالیت نهادهای مسئول در امر صادرات اقدامات لازم صورت گیرد.

وی افزود: تسریع در راه اندازی شهر صنعتی و منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، برگزاری نمایشگاه توانمندی های اقتصادی، فراهم کردن امکانات بانکی و استقرار صرافی های معتبر و تشکیل هسته مطالعاتی از دیگر اقداماتی است که برای تحقق صادرات 10 میلیارد دلاری نیاز است انجام گیرد.