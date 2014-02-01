به گزارش خبرنگار مهر، بهرام توکلی کارگردان فیلم «بیگانه» در نشست خبری که با حضور عوامل فیلم از جمله امیر جعفری، مهناز افشار، سعید ملکان ، حامد ثابت و با مدیریت مهرزاد دانش برگزار شد، گفت: «اتوبوسی به نام هوس» از جمله نمایشنامه هایی بود که علاقه بسیاری داشتم این اثر را در قالب یک نمایش روی صحنه ببرم یا در قالب یک فیلم سینمایی آن را بسازم. صحبت‌های بسیاری با سعید ملکان درباره نگارش این فیلم سینمایی انجام دادیم تا اینکه تصمیم گرفتیم برداشتی آزاد از این نمایشنامه را در فیلم «بیگانه» ارائه دهیم.

توکلی خطاب به مسئولان برگزاری نشست های نقد و بررسی جشنواره فیلم فجر گفت: قبل از اینکه این بحث را ادامه دهیم دوست دارم توصیه ای به مسئولان برگزاری نشست های نقد و بررسی سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر داشته باشم. پیشنهاد من این است که امسال نشست نقد و بررسی برای فیلمسازان فیلم اولی هم برگزار شود.

سعید ملکان تهیه کننده فیلم سینمایی «بیگانه» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا از الگوهای رایج تولید در سینمای ایران فاصله گرفته و به تولید فیلم‌هایی با مخاطب خاص روی آورده است، گفت: ما به عنوان فیلمسازان و تهیه کنندگان سینمای ایران فیلمی را می سازیم که به آن علاقه داریم. فیلم «بیگانه» و اصولا همکاری من با بهرام توکلی جزو سلیقه فیلمسازی ام است.

توکلی کارگردان «بیگانه» با اشاره به ساخت دومین اثر از نمایشنامه تنسی ویلیامز گفت: فیلم «بیگانه» دومین اثر اقتباسی از این نمایشنامه‌نویس است. این فیلم به هیچ عنوان متاثر از فضای فیلم «اینجا بدون من» نیست. آثار ویلیامز ظاهری ساده دارد و من دوست دارم از این ظاهر ساده لایه های پنهان شده اثر را کشف کنم. در این فیلم خطوطی از نمایشنامه «اتوبوسی به نام هوس» را کار کردم نه کل اثر را به همین دلیل است که می گویم این فیلم برداشتی آزاد از این نمایشنامه است.

مهناز افشار بازیگر نقش سپیده در فیلم «بیگانه» گفت: در طول تمام سال‌هایی که در سینما حضور دارم فیلم های بسیاری با کارگردانهای متفاوت بازی کردم که هر یک از آنها را دوست دارم اما واقعیت این است فیلم «بیگانه» از بهترین آثار سینمایی است که در کارنامه کاری خود دارم در واقع تیم تولید با کارگردانی بهرام توکلی از بهترین گروههای سینمایی بود.

این بازیگر در ادامه افزود: بهرام توکلی در سینمای خود یک عبارت دارد بنام «زندگی کن» و به نظر من سپیده در فیلم «بیگانه» با وجود بحران هایی که از سر می گذارند در نهایت زندگی می کند و من این تلاش را دوست داشتم.

تهیه کننده این فیلم سینمایی در پاسخ به حاشیه‌های حضور بابک زنجانی در تهیه و تولید این فیلم تو ضیح داد: این خبر و اشاعه آن بیشتر یک شوخی بود و من بعید می دانم که پول زنجانی به ساخت چنین فیلم هایی برسد و خوشبختانه در این پروژه چنین انسانهایی شریک ما نبودند.

در ادامه این نشست، حامد ثابت آهنگساز فیلم سینمایی «بیگانه» با اشاره به ساختار موسیقایی این فیلم گفت: فیلم «بیگانه» سومین فیلمی است که با بهرام توکلی کار می کنم و سلیقه او را به خوبی می شناسم بنابراین گپ و گفت های بسیار در رابطه با فیلم صورت گرفت و در نهایت به آنچه در بیگانه می‌بینید، رسیدیم.

توکلی کارگردان فیلم بیگانه در پاسخ به این سئوال که چرا اغلب کاراکترهای این فیلم سینمایی ناامید هستند؟ گفت: هر فیلمسازی با بخش ناخودآگاه خود کار می کند و به نوعی متاثر از آنچه در اطراف می بیند فیلم می سازد به همین دلیل من نمی پذیرم که کاراکترهای این فیلم ناامید هستند در واقع مجموع شخصیت هایی که در بیگانه تعریف شده اند آدم هایی هستند که درگیری های جدی روحی دارند به همین دلیل واژه ناامیدی واژه ای نیست که به راحتی بتوان به پرسوناژها اطلاق کرد.

توکلی در ادامه گفت: بکارگیری برخی از وازه ها مانند امید، نا امید، خوشحال، ناراحت درباره پرسوناژها باعث می شود تا ما مجموعه شخصیت ها را بسته بندی کنیم که این بسته بندی درست نیست چون انسان ترکیبی از همه دغدغه هاست.

امیر جعفری بازیگر فیلم سینمایی «بیگانه» در پایان این نشست به همکاری خود با بهرام توکلی اشاره کرد و گفت: تمام هدایت بازی به عهده توکلی بود. من وقتی وارد شدم سعی کردم تمام داشته های خود از بازیگری را کنار بگذارم به همین دلیل در این پروژه سینمایی مجری آنچه بهرام توکلی می خواست، بودم.