هیچ واحد تولید شن و ماسه حق فعالیت در حریم رودخانه بشار را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبال شامگاه شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: هیچ گونه عقب نشینی در این زمینه نداشته ایم و تصمیمات قبلی به قوت خود باقی است.

وی بیان کرد: اگرچه برخی تصمیمات در این خصوص مدبرانه و کارشناسی نبوده اما مردم هزینه این مسئله را پرداخت کرده اند و این تصمیم بازگشت ناپذیر است.

نیک اقبال تصریح کرد: همه واحدهای تولیدی شن و ماسه از پل اول بشار تا پل مختار تعطیل می شوند.

وی افزود: تنها مهلتی به این واحدها داده می شود که دپوهای خود را که قبلا برداشت کرده بودند، کار کنند و پس از این مهلت باید منتقل شوند.

معاون عمرانی استاندار به دادن برخی امتیازها به این واحدها اشاره کرد و گفت: به زمین هایی که مالکیت آن را دارند و در حریم رودخانه نیست، کاربری متناسب با حاشیه رودخانه بشار داده می شود.

نیک اقبال اظهار داشت: همچنین این واحدها برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی خواهند شد.

چهار شرط برای فعالیت واحدهای سنگ شکن زیر پل

وی همچنین به واحدهای تولید شن و ماسه از پل مختار تا "تولگهی" اشاره کرد و گفت: دو سال به این واحدها برای جابجایی مهلت داده شده است اما این مهلت به واحدهایی داده شده که چهار شرط را داشته باشند.

وی این شروط را داشتن مجوز به روز و تایید شده از محیط زیست، منابع طبیعی و صنعت و معدن، داشتن معدن کوهی قابل ثبت، فاصله کم معدن تا کارخانه و نبودن در حریم رودخانه عنوان کرد و گفت: کسانی که این شرایط را ندارند باید هرچه سریعتر منتقل شوند.

نیک اقبال از تدوین طرح جامه ساماندهی رودبشار خبرداد و گفت: جلوگیری از تخریب رودخانه در اولویت برنامه های دولت قرار دارد.

وی افزود: این رودخانه یکی از ظرفیتهای عظیم گردشگری استان است که در طرح جامع، پارکی بزرگ با اماکنی تفریحی از پل بشار تا پل مختار در آن احداث می شود.

وی عنوان کرد: این طرح هم اکنون آماده جذب سرمایه گذاری است.

نیک اقبال همچنین از ایجاد دو خط رفت و برگشت در شمال و جنوب رودخانه بشار خبرداد و گفت: بلوار کشاورز هم از طریق پلی به جاده کمربندی متصل خواهد شد.