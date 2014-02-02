رقابت مازندران و تهران برای کسب عنوان قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز شنبه با حضور 233 تکواندوکار از 32 استان به میزبانی استان اصفهان و در سالن تختی این شهر آغاز شد. در روز نخست تکواندوکاران 5 وزن مبارزات خود برگزار کردند که در نهایت مازنی‌ها با دو طلا و یک برنز 39 امتیاز کسب کرده و در صدر جدول رده‌بندی ایستادند.

تکواندوکاران پایتخت که سه نماینده خود را در بازی پایانی می‌دیدند، موفق به کسب یک طلا و دو نقره شدند و با 34 امتیاز در مکان دوم قرار گرفتند. البرز با یک طلا و 28 امتیاز سوم است و اصفهان که میزبانی را برعهده دارد با 27 امتیاز در مکان چهارم قرار دارد. مردان دیار نصف جهان در روز نخست تنها به یک نقره و یک برنز بسنده کردند.

روز گذشته رئیس فدراسیون به همراه سفیر کره‌جنوبی و مدیرکل جدید ورزش اصفهان در سالن حضور داشتند و در پایان هم به نفرات برتر گوشی‌های تلفن همراه اهداء شد.

اما ستاره روز نخست این مسابقات کسی نبود جز مجید بوچانی از کرمانشاه، این تکواندوکار جوان در وزن نخست مبارزات سطح بالایی را به نمایش گذاشت و همه رقبا را با اختلاف امتیاز بالا شکست داد و با شایستگی صاحب گردان آویز طلا شد.

روز نخست اعضای کادر فنی در سالن حضور نداشتند و بعید است که امروز هم به اصفهان بروند. در واقع نه تنها اعضای کادر فنی، بلکه کمیته فنی هم نبود تا رقابت جوانانی که برای جضور در اردوی تیم ملی شایستگی‌های خود را به تصویر کشیدند را دیده و به اردو دعوت کند.

به هر حال امروز با برگزاری مبارزات سه وزن 58-، 68- و 80- کیلوگرم پرونده این مسابقات بسته خواهد شد و دو تیم مازندران و تهران برای کسب عنوان قهرمانی مبارزه خواهند کرد.

نتایج کامل روز نخست:

وزن 54- کیلوگرم: 1- مجید بوتانی از کرمانشاه 2-محمد سلیمانی از تهران 3-حمیدرضا افشاری از زنجان و آرش صالحی نژاد از مازندران

وزن 63- کیلوگرم: 1- یاسین اکبر نتاج از مازندران 2-سینا بهرامی از تهران 3-الیاس بایدندرلو از البرز و حسام الدین لطفی از اصفهان الف

وزن 74- کیلوگرم: 1-مهران عسگری از تهران 2- محمد عباسی از بوشهر 3-رضا روحی از خوزستان و سیاوش ولایی از توابع تهران

وزن 87- کیلوگرم: 1-حبیب ستارزاده از البرز 2-حامد محمد پور از اصفهان الف 3- کاوه بابایی از گیلان و شاهین جلیلی از توابع تهران

وزن 87+ کیلوگرم: 1- احمد محمدی از مازندران 2-سیاوش گلشیرازی از اصفهان الف 3-فردین طاهری از کرمان و قاسم جلیلی از آذربایجان شرقی