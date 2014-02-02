مدارس مازندران تعطیل شدند/ راه های کوهستانی مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف در بامداد صبح شنبه در مازندران آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

ارتفاع بارش برف در شهرهای غربی استان مازندران بیش از 55 سانتیمتر و در مناطق روستایی حدود یک متر گزارش شده است.

محمدعلی قسمی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در تعطیلی تمامی مدارس استان در نوبت صبح و بعدازظهر در روز 13 بهمن خبر داد.

وی بارش سنگین برف، لغزندگی معابر و مشکل تردد دلیل تعطیلی مدارس در روز جاری اعلام کرد.

همچنین بر اساس گزارش خبرنگار مهر در مناطق مختلف مازندران ارتفاع برف در شهرهای مرکزی شرقی استان بین 10 تا 30 سانتیمتر و در شهرهای غربی استان بیش از این مقدار گزارش شده است.

فرماندار شهرستان نوشهر نیز اعلام کرد: تمامی ادارات شهرستان به جزو دستگاه های خدماتی و امنیتی تعطیل است.

محمدعلی قمی از تشکیل ستاد مدیریت بحران و برنامه ریزی برای رفع مشکلات موجود خبر داد.

بر اساس اعلام مرکز کنترل راه مازندران در حال حاضر جاده کندوان از سوی پلیس راه مسدود شده است و همچنین تردد در دیگر محورهای اصلی استان به سختی و با زنجیر چرخ انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در حال حاضر برق مناطقی از استان مازندران از جمله نواحی غربی قطع است.

بارش باران و کاهش محسوس دما تا اواخر هفته جاری در استان مازندران ادامه دارد.