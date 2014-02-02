مسواکی از تیتانیوم ابر محکم/ گران ترین مسواک دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت آلمانی تولید کننده کالاهای شیک و لوکس، مسواک زیبا و مناسب روزی تولید کرده است که با قیمت دو هزار و 643 پوند، حدود یکهزار برابر گرانقیمت تر از یک مسواک استاندارد است.

این مسواک که از تیتانیوم ابر محکم ساخته شده، می تواند یک عمر دوام بیاورد. از جمله ویژگی های این مسواک، سر قابل تعویض و پوشش بدنی آنتی باکتریال است.

شرکت سازنده این مسواک مدعی است که نخستین مسواک بهداشتی ابدی را ساخته که نه تنها یک وسیله لازم بلکه یک هدیه منحصر به فرد است.

در ساخت این مسواک از مهندسی دقیقی استفاه شده تا شکل ساده، وزن سبک و دوام طولانی برای آن به ارمغان آورد.

این مسواک همچنین دارای پوشش آنتی باکتریال است در رابط بین سر و برس های قابل جایگزین آن تعبیه شده تا میزان میکروب هایی که در بین موهای برس پنهان می شود به کمترین میزان کاهش یابد.

این آلیاژ آنتی باکتریال دارای مزایای بهداشتی و پزشکی است چرا که لایه محافظ، آن را در برابر حمله باکتری ها به مهمترین بخش که بین سوکت و سر مویی مسواک است، محافظت می کند.

این پوشش یکی از جدیدترین ابتکارات در فناوری پزشکی و قابل دوام، بی خطر و محافظ قدرتمند و مقاوم در برابر میکروب ها است.

این شرکت آلمانی بسته خدماتی را برای حفظ برس مسواک در بهترین شرایط طی 11 سال عرضه کرده که 997 پوند قیمت دارد.

شرکت سازنده هر 6 ماه یک بار پنج برس جایگزین برای خریدار ارسال می کند.