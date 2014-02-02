افزایش مشارکت مردمی از شاخص های جوامع توسعه یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه شنبه در نشست با دبیران سازمان های مردم نهاد استان کردستان اظهار داشت: واگذاری بخشی از وظایف دولتی به سمن ها می تواند در توسعه و پیشرفت استان نقش بسزایی را ایفا کند و به همين دليل بايد اين مهم در استان كردستان به صورت جدي در دستور كار مديران و مسئولان قرار گيرد.

وی با اشاره به این مطلب که سازمان های مردم نهاد بازوان دستگاه هی اجرایی هستند، افزود: مدیران استانی نباید به سازمان های مردم نهاد نگاه رقیب محور داشته باشند چرا که آنها می توانند همچون پلی بین مردم و مسئولان عمل کنند.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود در اين نشست بیان کرد: در یک نظام مردم سالار بدون مشارکت مردم حکمرانی خوب امکان پذیر نیست و منجر به ایجاد اختلافات گسترده می شود و این امر نشان از جایگاه تاثیر گذار مردم در حاکمیت است.

زاهدی یادآور شد: ساماندهی سازمان های مردم نهاد و رتبه بندی آنها بر حسب فعالیت هایشان ضروری است چرا که هر کدام از آنها می توانند در تصمیمات دولتی تاثیرگذار باشند و به همين دليل بايد ظرفيت براي استفاده از اين قشر در استان كردستان فراهم شود.

وی با اشاره به لزوم حذف نگاه سليقه اي به حوزه سازمان هاي مردم نهاد حوزه جوانان استان كردستان ادامه داد: نگاه سلیقه ای در این حوزه باید کنار گذاشته شود و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب زمینه حضور گسترده سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف فراهم شود.

استاندار کردستان به سياست هاي جديد دولت در حوزه سازمان هاي مردم نهاد اشاره كرد و گفت: دولت تدبیر و امید به منظور تقویت جایگاه سازمان های مردم نهاد کشور عنایت ویژه ای به نقش این سازمان در توسعه اجتماعی کشور دارد.

زاهدی سازمان های مردم نهاد كردستان را فعال و تاثیرگذار در مسایل اجتماعی دانست و اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب زمینه جذب آحاد جامعه به ویژه جوانان به سازمان های مردم نهاد بیشتر فراهم شود.

وی افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب زمینه برای گسترش سازمان های مردم نهاد در استان کردستان فراهم شود.