واکنش مقامات لبنانی به اقدام تروریستی هرمل/ وجه مشترک بیانیه جبهه النصره و شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، در ادامه وقوع اقدامات تروریستی در خاک لبنان شب گذشته یک خودروی بمبگذاری شده با هدایت یک عامل انتحاری در یک پمپ بنزین در شهر هرمل منفجر شد. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که این انفجار چهار کشته و 28 زخمی بر جا گذاشته است.

جزئیات انفجار تروریستی

"مروان شربل" وزیر کشور لبنان شب گذشته اعلام کرد: انفجار در شهر هرمل چهار کشته بر جاگذاشته است.

وی در جمع رسانه ها افزود: این اقدام تروریستی ناشی از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده رخ داده که توسط یک فرد انتحاری انجام شده است.

وی تاکید کرد: در نزدیکی محل انفجار دفتر و یا مقر هیچ حزب سیاسی وجود ندارد.

از سوی دیگر، "صبحی علی صالح" شهردار هرمل با اشاره به اینکه انفجار در داخل یک پمپ بنزین و در نزدیکی یک منطقه مسکونی رخ داده است، افزود: این جنایت بدون مجازات باقی نخواهد ماند.

در واکنش به این انفجار تروریستی برخی از اعضای خانواده "آل علاوه" با آتش زدن لاستیک خودروها اعتراض خود را نشان داده و عاملان این اقدام را محکوم کردند. در این اقدام تروریستی یک نوجوان 16 ساله از این خانواده به شهادت رسیده است.

ارتش لبنان نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: انفجار تروریستی هرمل توسط یک فرد انتحاری که سوار خودرو "Grand Cherokee" بوده، رخ داده است. ارتش لبنان از آغاز بررسی کارشناسان امنیتی برای کشف جزئیات این انفجار خبر داده است.

منابع امنیتی اعلام کردند که این خودرو از پلاک تقلبی استفاده کرده و شماره واقعی آن کشف شده است.

بیانیه جبهه النصره

اما ساعاتی پس از این انفجار تروریستی جبهه تروریستی با صدور بیانیه ای کوتاه در شبکه اجتماعی توئیتر مسئولیت این اقدام تروریستی را پذیرفت. جبهه النصره با انتقاد شدید از دخالت حزب الله لبنان در سوریه، این اقدام تروریستی را نتیجه این دخالتها عنوان کرده است.

النصره اعلام کرده است که این دومین عملیات نظامی آنها در لبنان در واکنش به دخالتهای حزب الله در سوریه است.

واکنش مقامات بین المللی

- "مارتین نسیرکی" سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در اظهاراتی با محکومیت شدید انفجار تروریستی هرمل، همدردی خود را با خانواده های کشته شدگان و بازماندگان این حادثه ابراز داشت.

- شورای امنیت نیز با صدور بیانیه "حمله تروریستی" در شهر هرمل لبنان را محکوم و خواستار محاکمه عاملان آن در دادگاه شد. شورای امنیت البته در بیانیه صادره خود همانند بیانیه جبهه النصره به صورت تلویحی این انفجار را ناشی از دخالت برخی طرفهای لبنانی (حزب الله) در جنگ دایر در سوریه دانسته و به این مسئله اشاره نکرده است که گروههای تروریستی طی ماههای اخیر با حضور در نقاط مرزی لبنان آرامش را در این منطقه بر هم زده اند.

- "دریک بلامبلی" هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان نیز با محکومیت شدید انفجار تروریستی هرمل، وحدت لبنانیها را اصلی ترین عامل بازدارنده وقوع انفجارهای تروریستی دانسته است.

واکنش مقامات لبنانی

- "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان با تاکید بر اینکه این انفجار تروریستی یک اقدام بزدلانه بوده است، به شدت آن را محکوم کرد. وی با تسلیت به خانواده های شهدا و بازماندگان این اقدام تروریستی از همه طرفها خواست در تعامل با این حادثه خویشتنداری داشته باشند.

- "نجیب میقاتی" نخست وزیر سابق لبنان با محکومیت انفجار تروریستی هرمل، تاکید کرد: این برای دومین بار است که این گونه اقدامات تروریستی در شهر هرمل رخ می دهد.

- جریان 14 مارس لبنان نیز با محکومیت اقدام تروریستی در هرمل بر لزوم استقرار نیروهای ارتش در نقاط مرزی با سوریه و حمایت بین المللی از آنها بر اساس قطعنامه 1701 شده است.

- "امین الجمیل" رئیس حزب کتائب لبنان در بیانیه اعلام کرد: دیگر از تسلیت گفتن بابت شهید شدن مردمان خود و دعای شفای عاجل برای زخمی شدگان خسته شده ایم.