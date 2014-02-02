به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از طلاب و نخبگان جوان حوزه علمیه قم با حضور در بیت آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی ضمن ارائه گزارشی درباره آخرین فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود از بیانات این مرجع عالیقدر در خصوص آخرین مسائل اساسی کشور به خصوص مسئله مذاکرات هسته ای بهره مند شدند.

آیت الله علوی گرگانی در این دیدار که پنجشنبه در بیت معظم له انجام شد، با اشاره به این نکته که درست است رهبری فرموده اند در جزئیات مذاکرات دخالت نخواهند کرد، افزود: بهتر بود جزئیات به محضر ایشان می رسید و آن جا با اعمال نظر کارشناسان خبره و اهل فن مورد تایید واقع می شد، سپس از طرف دولتمردان مورد تواقق بین المللی قرار می گرفت، تااکنون وضعیت کار این چنین نشود.

وی با اشاره با بیان اینکه اکنون با این جهت گیری فعلی هر چه در این مسیر جلوتر برویم وضعیت دشوارتر خواهد شد، خاطرنشان کرد: با این جهتی که اکنون داریم پیش می رویم آنها دستشان را بر روی گلوگاه استقلال کشور گذاشته اند.

استاد برجسته حوزه در ادامه با تجلیل و قدردانی از فعالیت های روشنگرانه طلاب در این زمینه، تاکید کرد: آن چه که بنده آرزومندم آن است که موفقیت کامل برای کشور حاصل شود و نعمت استقلال کشور از دست نرود، چون ما بهای سنگینی بابت استقلال کشور داده ایم، خون این همه جوان های ما رفته است برای این که مملکت خودش برای خودش تصمیم بگیرد.

ایشان در پایان تاکید کرد: بنده اطمینان دارم این مملکت تحت تایید بوده و انشاالله آسیبی به آن نخواهد رسید و ما فرمایشات رهبر معظم انقلاب را روی چشم خواهیم گذاشت.

