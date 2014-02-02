پيروزي انقلاب اسلامي فصلي نو در تاريخ بشر معاصر شكل داد

به گزارش خبرنگار مهر، ولي الله ميرزایي اصل شنبه شب بمناسبت ایام دهه مبارک فجر و جشن های سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، به همراه جمعی از مدیران ادارات شهرستان سنندج با حضور در مسجد خاتم النبیین واقع در محله فرجه سنندج با مردم این منطقه دیدار و گفتگو كرد.

در این مراسم که پس از اقامه نماز مغرب برگزار شد، فرماندار شهرستان سنندج ضمن تبریک 12 بهمن سالروز ورود تاریخی معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) به مهين اسلامي گفت: دهه فجرهمان گونه که فرصت مغتنمی برای تبیین اهداف و دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است، فرصتی برای بررسی و بازنگری در ارزشها و آرمانهاست تا بسنجیم که چه بودیم، چه می کردیم و چه می خواستیم و اکنون کجاییم، چه می کنیم، در پی چه هستیم و در کدام راه و مسیر قدم برمی داریم.

وي با اشاره به دستاورد اصلي نظام اسلامي در عرصه هاي مختلف افزود: مهمترین دستاورد این انقلاب شکوهمند، گشودن فصلی نو در تاریخ بشرمعاصر است، امروز انقلاب اسلامی بارقه امید را در دل میلیون ها انسان مایوس و ناامید، زنده کرده و آنان را به نجات خویش در سایه اسلام امیدوار کرده است و آنان در این راه تلاش می کنند.

میرزایی اصل افزود: انقلاب اسلامی تجلی شکوهمند حماسه ای است که فریاد رسای خداخواهی، معنویت، اسلام خواهی و آزادی را در جهان طنین انداز کرده است، انقلابی که موجب تحقق استقلال واقعی کشور و اعاده هویت دینی و فرهنگی مان شد.

وی با اشاره به تاثير و جايگاه نظام اسلامي ايران در بين ساير كشورهاي جهان افزود: انقلاب اسلامی نه تنها سرنوشت کشور را تغییر داد و اسلام را به حکومت نشاند، بلکه بر کشورهای منطقه و قواعد بین المللی و جهانی نیز تاثیر گذاشت و عرف بین المللی را برهم زد.

وی گفت: انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که تمامی جریانات سیاسی جهان متاثر و وابسته به دو بلوک شرق و غرب بود، اما انقلاب اسلامی با تکیه برخواست، اراده و ایمان مردم به پیروزی رسید و نقش مردم در دوران مبارزه، پیروزی و پس از پیروزی انقلاب مشهود و بارز است و حضور مردم در جبهه های هشت سال جنگ تحمیلی و مشارکت حماسی آنان در انتخابات متعدد نمایانگر علقه و همبستگی میان مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

فرماندار شهرستان سنندج تاکید کرد: بنابراین شناخت اهداف و دستاوردهای انقلاب از جمله نکاتی است که همواره باید مدنظر مسئولان و مردم بیدار و همیشه در صحنه باشد.

وی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی درخواستها و انتظارات فرهنگی و دینی در اولویت مطالبات مردم قرارگرفته و این از دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس اسلامی است.

فرماندار شهرستان سنندج گفت: در دهه فجر امسال 69 پروژه عمرانی با صرف قریب به 250 میلیارد ریال در شهرستان سنندج به بهره برداری می رسد که از آن جمله می توان به افتتاح سه پروژه آموزشی در اولین روز از دهه مبارک فجراشاره كرد.

در ادامه اين نشست كه شماري از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي شهرستان حضور داشتند مسائل و مشكلات مردم مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت.