معرفی ورزشهای بومی و محلی ایلام به شهرهای مرزی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فتاحی فتاحی در جلسه شورای برنامه ریزی استان با اشاره به پتانسیل خوب استان در ورزشهای بومی ومحلی گفت: مردم ساکن در شهرهای مرزی کشور عراق مشترکات زیادی از لحاظ دینی، فرهنگی وآداب وسنن با مردم استان ایلام دارند و این فرصت بسیار خوبی است تا ورزشهای و بازیهای بسیار مهیج این استان را در جهت گسترش مراودات ورزشی و توسعه و تعمیم این بازیها به مردم ساکن هم مرز با این استان معرفی کنیم.

فتاحی افزود: با تلاش پژوهشگران موفق استان تاکنون بیش از 327 بازی بومی محلی در تمامی نقاط استان شناسایی ودر قالب سه جلد کتاب با ارزش تدوین شده است.

وی ادامه داد: این ورزشها به دلیل کم هزینه بودن و تاثیرات بسیار زیادی بر نشاط و شادابی و حس همدلی وهمکاری و نیز قابلیت اجرایی آنها در فضای باز، همواره مورد توجه مردم مناطق مختلف بوده اند.

فتاحی در این جلسه پیشنهاد داد: تا با همکاری اداره کل صنعت،معدن وتجارت ودر جریان برگزاری نمایشگاه های اقتصادی در استان واسط عراق این فرصت به اداره کل ورزش وجوانان استان داده شود تا با برگزاری جشنواره های بازیهای بومی ومحلی اهداف موردنظر را پیگیری کند.

گفتنی است در اسفند ماه جاری در شهر مرزی مهران جشنواره باشکوهی در همین ارتباط(بازیهای بومی محلی) با حضور استانهای غربی کشور برگزار خواهد شد.

به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقات قهرمانی کاراته آقایان در دهلران برگزار شد.

مسابقات قهرمانی کاراته استان در بخش آقایان بمناسبت دهه مبارک فجر و 17 شهید ورزشکار دهلران با هدف شناسایی ورزشکاران منتخب جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد.

این مسابقات با حضور 100 ورزشکار از شهرستانهای ایلام،دهلران، مهران، بدره،آبدانان و دره شهر در در چهار رده سنی شامل 20 وزن( پنج وزن در رده سنی نوجوانان،پنج وزن در رده سنی جوانان، چهار وزن در رده سنی امید و شش وزن در رده سنی بزرگسالان ) به مدت یک روز در شهرستان دهلران اجرا شد.

در پایان این مسابقات تیم ایلام قهرمان،تیم دره شهر نایب قهرمان وتیم های دهلران و آبدانان مشترک به مقام سوم رسیدند.

نفرات برتر چهار وزن هر رده سنی به شرح ذیل اعلام شد.