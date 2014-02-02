ضرورت کاهش مصرف گاز توسط مردم/ ورامینی ها به اطلاعیه های شرکت گاز توجه ویژه کنند

به گزارش مهر، بارش سنگین برف و سرمای بی سابقه در شهرستان ورامین باعث افزایش میزان مصرف گاز در این منطقه شده است به همین خاطر مسئولین بر ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز در روزهای پیش رو تأکید دارند.

حسین نائل با اشاره به اهمیت انرژی هایی نظیر گاز اظهار داشت: انرژی های فسیلی نظیر نفت و گاز هیچگاه تجدیدپذیر نیستند لذا بر ما واجب است که سرمایه ملی را به گونه ای استفاده کنیم تا نسل های بعدی نیز بتوانند از این ذخیره بزرگ بهره مند شوند.

رییس اداره گاز شهرستان ورامین افزود: باید از این سرمایه صیانت جدی صورت گیرد و مردم ورامین که همواره در همه عرصه های پیشگام بودند باید در این زمینه نیز از این انرژی ملی حفاظت کنند.

وی ادامه داد: اکنون در شهر ورامین 800 کیلومتر شبکه گازرسانی و 80 هزار مشترک وجود دارند و امروز از مردم این دیار و سایر نقاط استان انتظار می رود که در زمینه کاهش مصرف گاز تلاش جدی صورت دهند و باید توجه داشت که صرفه جويي در مصرف گاز طبيعي براي عبور از روزهاي سرد زمستان بدون ايجاد خلل در گازرساني به منازل مسکوني بسيار ضروري است.

این مسئول تأکید کرد: به دلیل برودت هوا، بارش برف و افت دما مصرف گاز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و تلاش برای مصرف بهینه گاز در جلوگیری از هدر رفت این نعمت خدادادی گام موثری خواهد بود.

وی یادآور شد: صرفه جویی و مصرف درست گاز سبب می شود مردم سایر نقاط کشور نیز بتوانند از این نعمت خدادادی استفاده کنند و مشترکان می توانند با پوشیدن لباس ضخیم و خاموش کردن سیستم های گرمایشی مانند بخاری و شوفاژ در مکان هایی که نیاز به آن نیست از هدر رفت گاز جلوگیری کنند.

رییس اداره گاز شهرستان ورامین با اشاره به رعایت برخی نکات ایمنی از سوی مشترکان، تاکید کرد: نگاه داشتن دمای مطلوب اتاق، درزگیری درها و پنجره ها برای جلوگیری از هدر رفت انرژی، استفاده از برچسب انرژی با راندمان بالا در استفاده از وسایل گازسوز و استفاده از پرده های ضخیم در جلوی پنجره ها در زمستان برای جلوگیری از ورود هوای سرد و خروج هوای گرم بایستی از سوی مشترکان گاز رعایت شود.

نائل با اشاره به اینکه متأسفانه کشور ما به طور متوسط چهار برابر دنیا انرژی مصرف می‌کند و یکی از کشورهای پرمصرف جهان است، اذعان داشت: باید در راستای کاهش آن اقدامات مناسب و مؤثری انجام شود تا مصرف آن کاهش چشم‌گیری یابد.

این مسئول بر استاندارد سازي محيط منازل، ادارات، مدارس و مکان هاي عمومي تاکيد کرد و اظهارداشت: اگر در سطح اين مکان ها از درب و پنجره هاي استاندارد و سيستم هاي گرمايشي مناسب استفاده شود تا حد بسيار زيادي در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي خواهد شد.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی بهینه مصرف کردن حامل‌های انرژی بین قشرهای مختلف مردم یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مصرف است، متذکر شد: رسانه‌ها از جمله صدا و سیما نقش بسزایی در ترویج این فرهنگ دارد.

نائل گفت: محدود کردن مصارف نیروگاه ها، صنایع بزرگ و کوچک، پالایشگاه ها و در نهایت شبکه خانگی از راهکارهای شرکت گاز در صورت رعایت نشدن صرفه جویی است.