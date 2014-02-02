دیدار سرزده استاندار كردستان از بيمارستان بعثت سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار كردستان شب گذشته در بازديد سرزده از بيمارستان بعثت سنندج از بخش هاي مختلف اين مركز درماني بازديد و از نزديك با شماري از بيماران و مراجعان نيز ديدار و گفتگو كرد.

استاندار كردستان در جريان اين بازديد كه بيش از يك ساعت طول كشيد، از نزديك با شماري از پرسنل بيمارستان بعثت نيز گفتگو كرد و در جريان روند خدمت رساني به مردم و مراجعان قرار گرفت.

رئيس مركز آموزشي، بهداشتي و درماني بعثت سنندج و شماري ديگر از مسئولان و پزشكان شاغل در اين مركز نيز در جريان اين بازديد توضيحات لازم را در حوزه هاي مختلف به استاندار كردستان ارائه كردند.

عبدالمحمد زاهدي ضمن حضور در بخش هاي مختلف علاوه بر ديدار با مراجعان با شماري از افراد بستري شده در اين مركز نيز از نزديك ديدار كرده و در جريان روند درمان آنها قرار گرفت و بر همكاري هر چه بيشتر و خدمت رساني بهتر به بيماران بستري شده در اين مركز آموزشي، بهداشتي و درماني تاكيد كرد.

بابك قطبي رئیس بیمارستان در جريان اين بازديد ضمن تقدير از حضور استاندار كردستان در بيمارستان بعثت سنندج بيان كرد: خوشبختانه طي چند سال اخير اقدامات خوبي در راستاي توسعه بيمارستان بعثت سنندج صورت گرفته و انتظار مي رود كه اين روند رو به رشد با حمايت هاي مسئولان استان به ويژه استاندار محترم ادامه داشته باشد.

وي با بيان اينكه روند خدمت رساني به مردم و بيماران در بيمارستان بعثت سنندج در حد مطلوبي قرار دارد، گفت: اين مركز آموزشي، بهداشتي و درماني در سنندج با در اختيار داشتن تجهيزات به روز و جديد محل مراجعه بيماران استان كردستان است و خوشبختانه در ارزيابي هاي صورت گرفته عملكرد مثبت و مطلوبي از نظر مراجعان داشته است.