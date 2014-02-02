صنایع دستی هنر ماندگار یک جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی، صبح یکشنبه در بازدید از مرکز تولیدات هنرهای دستی شهرستان میامی، صنایع دستی را هنر جاوید و ماندگار یک جامعه دانست و تصریح کرد: امروز میل و رغبت خانواده اصیل ایرانی به هنرماندگار و اصیل ایران زمین بیشتر شده است.

وی با تاکید بر اینکه هنر اصالت سبک زندگی ایرانی را عرضه می کند گفت: با تولید صنایع دستی در هر مرز و بومی می توانیم اصالت و سبک زندگی خود را در معرض دید قرار دهیم.

فرماندار شهرستان میامی ضمن قدردانی از تولید کنندگان صنایع دستی شهرستان افزود: ظرفیت بالایی در آثار تولیدی صنایع دستی و هنر مردم این دیار برای بهره‌گیری و استفاده در خارج از منطقه وجود دارد که باید تقویت شود.

مدیر کارگاه هنر ماندگار نیز در این بازدید با اشاره به اینکه 75 هنرجو در این کارگاه فعالیت می کنند، گفت: این هنرجویان در رشته های مختلف از جمله تابلو فرش، کیف چرم، صنایع دستی، گلیم بافی، حوله بافی، مرصع و ... فعالایت می کنند.

زینب صائمی تصریح کرد: اکثر تولیدات این مرکز به استان های کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و ... صادر می شود.

وی با تاکید بر اینکه صنایع دستی بازار عرضه بسیار خوبی دارد، گفت: یکی از ویژگی های این کارگاه این است که زنان خانه دار می توانند در محل زندگی خود به تولید صنایع دستی اقدام کنند.

مدیر کارگاه هنر ماندگار شهرستان میامی در خاتمه با بیان اینکه در آینده صنعت کفش دوزی و دوخت های سنتی را نیز در این کارگاه راه اندازی خواهیم کرد، گفت: توسعه صنایع دستی موجب کارآفرینی می شود و می تواند به اقتصاد خانواده کمک شایانی کند.