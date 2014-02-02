به گزارش خبرنگار مهر، این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با دیدار دو تیم ذوب آهن و استقلال زرین قشم آغاز می‌شود. دو تیمی که هفته گذشته شرایطی کاملا متفاوتی را تجربه کردند و به طور حتم تحت تاثیر همین شرایط دیدار این هفته را مقابل یکدیگر برگزار خواهند کرد.

شاگردان فرزاد کوهیان در تیم ذوب آهن اصفهان پس از هفته‌های پیروزی و حفظ جایگاه چهارمی هفته گذشته شکست دور از انتظاری را برابر هفت الماس ته جدولی متحمل شدند. این شکست اگرچه موجب سقوط آنها نشد اما در هر صورت فاصله ذوب آهن را با تیم‌های رقیب کمتر کرد. در هر صورت این تیم به دنبال بهترین عملکرد در این دیدر خانگی است تا مانند دور رفت بهترین نتیجه ممکن را مقابل استقلال زرین قشم به دست بیاورد. استقلالی که این روزها شرایط خیلی متفاوتی با دیگر روزها و هفته‌های خود دارد.

استقلال الان تیمی است که ته جدولی است اما قابل احترام برای همه حتی مدعیان. به این واسطه که این تیم طی دو هفته گذشته دو پیروزی ارزشمند برابر دو تیم دانشگاه آزاد و ماهان پیروز شد و حالا بی شک در اندیشه از پیش رو برداشتن دیگر نماینده اصفهان است.

در هر صورت ذوب آهن برای این بازی دغدغه‌های زیادی دارد اما شاید نه به اندازه ماهان؛ این تیم این هفته میزبان دانشگاه آزاد است. ماهان هفته گذشته با متحمل شدن شکست دور از انتظار برابر استقلال به اصفهان بازگشت و حالا میزبان تیمی است که خود برابر همین استقلال شکست خورده است. معادلات برای پیش‌بینی برنده این بازی سخت‌تر از آن است که بتوان به نتیجه رسید. حتی اکتفا به اینکه دانشگاه آزاد در مرحله رفت با اختلاف امتیاز بالا (22 امتیاز) ماهان را شکست داده بود هم دلیل قابل اتکایی بای پیش‌بینی این بازی نیست به خصوص اینکه بازیکنان دانشگاه برای این بازی از هدایت مهران شاهین طبع، سرمربی خود را به دلیل سفر به اسپانیا و شرکت در مراسم قرعه کشی مسابقات قهرمانی جهان برخوردار نخواهند بود.

با این اوصاف دیدار این هفته دانشگاه آزاد سخت ترین دیدار این هفته در طول این فصل از مسابقات به حساب می آید. دانشگاه آزاد پس از دو هفته ناکامی باید به مصاف تیمی برود که خود زخم خورده است و سخت به دنبال جبران ناکامی‌های هفته گذشته و مرحله رفت؛ حال اینکه دانشگاه باید این بازی مهم را بدون سرمربی برگزار کند.

بر خلاف سه تیم بالانشین دانشگاه آزاد، ذوب آهن و ماهان که این هفته دیدارهای تعیین کننده‌ای در پیش دارند، دو تیم دیگر مدعی جدول رده بندی برگزارکننده دیدارهای به نسبت راحتی خواهند بود. پتروشیمی بندرامام که در دیدار خانگی برابر شهرداری گرگان به میدان می‌رود. در واقع این دیدار بیشتر از آنکه برای تیم میزبان مهم باشد برای گرگانی‌ها حساس است که هفته پیش به خاطر شکست یک پله سقوط کردند و حالا به دنبال هر تلاشی برای فرار از شکست و سقوط دوباره هستند.

برخلاف پتروشیمی دیگر نماینده ماهشهر یعنی صنایع پتروشیمی که خود در رده ششم جدول قرار دارد این هفته مقابل یکی از مدعیان لیگ قرار می‌گیرد. مهرام حریف صنایع پتروشیمی است. با رقابت مهرام و صنایع پتروشیمی این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به پایان می‌رسد. البته پیش از این دیدار و همزمان با دیگر دیدارهای برگزار شده در شهرستان‌ها، سالن انقلاب زنجان نیز شاهد ریارویی دو تیم همیاری و نیروی زمینی خواهد بود.

برنامه 6 دیدار هفته بیستم (نهم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جدول رده بندی به این شرح است:

دوشنبه 92/11/14

* ذوب آهن اصفهان - استقلال زرین قشم (ساعت 15 - سالن ملت اصفهان)

* افرا خلیج فارس - هفت الماس قزوین (ساعت 15:0 - تالار بسکتبال آزادی)

* پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان (ساعت 16 - سالن بعثت ماهشهر)

* همیاری زنجان - نیروی زمینی (ساعت 16 - سالن انقلاب زنجان)

* ماهان اصفهان - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)

* مهرام تهران - صنایع پتروشیمی بندرامام (ساعت 17:20 - تالار بسکتبال آزادی)

جدول رده‌بندی:

1- پتروشیمی بندرامام (19 بازی، 19 برد، بدون باخت، 38 امتیاز)

2- مهرام تهران (19 بازی، 17 برد، 2 باخت، 36 امتیاز)

3- دانشگاه آزاد (19 بازی، 15 برد، 4 باخت، 34 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (19 بازی، 13 برد، 6 باخت، 32 امتیاز)

5- ماهان اصفهان (19 بازی، 11 برد، 8 باخت، 30 امتیاز)

6- صنایع پتروشیمی بندرامام (19 بازی، 8 برد، 11 باخت، 27 امتیاز)

7- هفت الماس قزوین (19 بازی، 7 برد، 12 باخت، 26 امتیاز)

8- همیاری زنجان (19 بازی، 6 برد، 13 باخت، 25 امتیاز)

9- افرا خلیج فارس (19 بازی، 6 برد، 13 باخت، 25 امتیاز)

10- استقلال زرین قشم (19 بازی، 5 برد، 14 باخت، 24 امتیاز)

11- شهرداری گرگان (19 بازی، 5 برد، 14 باخت، 24 امتیاز)

12- نیروی زمینی (19 بازی، 2 برد، 17 باخت، 21 امتیاز)