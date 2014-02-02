علل بروز زانو درد در جوانی/ چه کسانی نباید از پله استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کیوان احدی افزود: انحرافات مفصل زانو و علل نادري مانند عفونتها و تومورهای استخوانی از دیگر عوامل درد زانو در جوانان هستند.

این فوق تخصص جراحي زانو با اشاره به اینکه بالا و پايين رفتن از پله باعث تخریب زانو نمی‌گردد، خاطرنشان کرد: در افراد سالم بالا و پایین رفتن از پله‌ ها به صورت روزمره آسیب رسان نیست، اما در کسانی که مشکل زمینه‌ای زانو دارند استفاده از پله باعث تشدید درد در زانوها می‌شود.

احدي عامل موثر دیگر در آسیب به زانو را اضافه وزن و چاقی دانست و گفت: هر يك كيلوگرم اضافه وزن، به اندازه 5 کیلوگرم فشار اضافه به زانو وارد می‌کند.

وي افزود: چاقی عاملی است که می‌تواند دردهای مختلف در زانو را تشدید کند. به خصوص کسانی که مبتلا به ساییدگی و آرتروز هستند. به همين خاطر کم کردن وزن راهكار اساسي براي کمک به بهبود فرد است.

عضو هيئت مديره انجمن جراحي زانو، آرتروسكوپي و آسيبهاي ورزشي در پاسخ به اينكه آيا استفاده از تجهيزات گرم كننده يا سردكننده به منظور تسكين درد زانو توصيه مي‌شود، اظهار داشت: اگر فرد به بيماري زمينه‌اي در زانوی خود مبتلا باشد، ممکن است گرما دادن به زانو باعث التیام درد بشود.

احدي با بيان اينكه گرما با مکانیسمهای مختلف از جمله افزایش گردش خون موضعی باعث کاهش درد می‌شود، گفت: اما نمی توان گفت: اين باورها مبني بر اينكه کسانی که در مناطق گرم زندگی می‌کنند کمتر به بیماریهای زانو مبتلا می‌شوند، یا زندگی در محیط سرد باعث افزایش آمار ابتلا به آسیب‌های زانو می‌شود صحیح و علمی نیست.