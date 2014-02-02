بحث بومی و غیر بومی را در فوتبال کنار بگذاریم/ پاس به فکر صعود است

عبدالحمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیم فصل دوم جای آزمون و خطا نیست چراکه همه تیم ها برای امتیازگیری می آیند.

مدیرعامل باشگاه فوتبال پاس همدان با بیان اینکه بازی اول شوک خوبی برای تیم بزرگسالان پاس بود، گفت: اما در بازی دوم در عین حال که تیم پاس یک بازی خوب و منطقی داشت بازی را باخت.

وی با اشاره به اینکه مطالبات بازیکنان باید پرداخت شود، بیان داشت: خوشبختانه استاندار روز جمعه موجب غافلگیری پاس شد و سر زده از تمرینات تیم پاس دیدن کرد.

رمضانی با بیان اینکه فکر نمی کردم استاندار به این اندازه به فوتبال و پاس اهمیت دهند، اضافه کرد: استاندار صحبت های خوبی داشت و تصورم این است که در آینده تمام مشکلات مادی پاس برطرف می شود.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان عنوان داشت: بازیکنان تیم پاس هفت ماه را بدون پول تحمل کردند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کادر فنی گفت: محسن عاشوری بعد از اینکه به سرمربیگری تیم پاس منصوب شد در اولین جلسه از کادر فنی قبلی اطلاعات گرفت و خاوری نژاد که مربی دروازه بان ها بود، مجددا فعال شد.

صمدیان به خواسته خودش از باشگاه پاس رفت

رمضانی با بیان اینکه بابک صمدیان هم تا بعد از پایان بازی با آلومینیوم کار می کرد و عاشوری جلسه ای با صمدیان گذاشت، ابراز داشت: صمدیان خودش خواست که از تیم جدا شود.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان اذعان داشت: صمدیان جزو مربیان برجسته همدان است و می توانست در آینده مانند رضا طلایی و یک سرمربی و ذخیره برای استان همدان باشد.

وی با اشاره به اینکه روزهای خوبی با صمدیان داشتیم و اینکه برخی سایت ها نوشتند که تنها حامی بومی پاس از این تیم جدا شد، اظهار داشت: باشگاه پاس صمدیان را از تیم جدا نکرد و به خواسته خودش رفت و دوم اینکه همه حامی تیم پاس هستیم و هر جا برویم شهروند آن شهر می شویم.

رمضانی با بیان اینکه بومی و غیر بومی معنی ندارد، افزود: انگلیس که مهد فوتبال دنیاست از فرگوسنی که اسکاتلندی بود 27 سال استفاده کرد و این مسائل در دنیا حل شده است اما در بعضی شهرها و استان ها این اتفاق نیفتاده است.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان بیان داشت: در کشورهای اطراف ایران نیز، امارات فوتبال درجه سه و چهار آسیا را داشت اما از وقتی پای بازیکنان خارجی به فوتبال امارات باز شد به فوتبال درجه یک آسیا رسید.

وی اضافه کرد: همدان اگر می خواهد به فوتبال سطح اول کشور برگردد باید از بازیکنان بومی و غیر بومی در کنار یکدیگر استفاده کند.

رمضانی با اشاره به اینکه یک گلر خوب همدانی یا دفاع آخر خوب در فوتبال از همدان وجود ندارد، عنوان داشت: در تاریخچه فوتبال همدان همان 11بازیکنی که در تیم الوند و چهار پنج بازیکنی که در تیم پاس هستند بازیکنان خوب بومی را تشکیل داده اند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان ابراز داشت: باید بحث بومی و غیر بومی را کنار گذاریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با یک برد و یا باخت در جدول می توان به قعر یا صدر جدول رسید، گفت: در جدول فاصله امتیازی بسیار کم است لذا من با روحیه ای که در بازیکنان، کادر فنی، سرپرست و اعضای باشگاه دیدم مطمئنا جایگاه پاس در جدول بالاتر می رود و قطعا به فکر صعود هستیم.

رمضانی اذعان داشت: اگر تیم پاس دو بازی آینده را نتیجه مطلوب نگیرد از مرحله صعود به پلی آف رد می شود اما اگر نتیجه بگیرد در این گردونه باقی می ماند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان اظهار داشت: در نیم فصل اول با توجه به شرایطی که بر تیم حاکم بود نتیجه خوبی نگرفتیم گرچه نمی خواهم نفی کادر فنی قبلی را کنم چراکه آنها زحمات خود را کشیدند و با جیب خالی 14 امتیاز را بدون تک ریالی که دریافت کنند برای مجموعه آوردند که کار سختی بود اما با تمام این حرف ها خوب نتیجه نگرفتیم و امیداورم در نیم فصل دوم خوب نتیجه بگیریم.