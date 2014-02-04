دلایل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر/ بررسی نقش روحانیت در دفاع مقدس

در روز سوم خرداد ماه 61 که صدا و طنین آزادی خرمشهر از مناره های مسجد جامع به گوش می رسید، خونین شهر باز خرمشهر شد و پشت صدامیان که بر دیوار کاهگلی غرور تکیه زده بودند، لرزید. هر چند بعثی ها خرمشهر را تبدیل به ویرانه کرده بودند ولی لحظه ای که در روز سوم خردادماه 61 پای بر ویرانه های خرمشهر گذاشتیم بوسه برخاک شهرمان زدیم و بر خاک سرخ مملو از خون شهدای این شهر نماز شکر برپا کردیم.«خرمشهر تا تاریخ هست نام پر آوازه تو هم هست.»

«هر چند مدت زیادی از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران و پایان جنگ تحمیلی می گذرد اما ثبت وقایع جنگ و پردازش به دلاوری های رزمندگان اسلام و ملت ایران یک وظیفه دینی و ملی است که باید ادامه یابد. ثبت رخدادهای جنگ نیز نباید به زمان خاصی منحصر شود زیرا یکی از شاخصه های این جنگ تمیز دادن میان حق و باطل و شناخت واقعی ماهیت افراد است. لذا انتشار کتاب و مقاله درباره جنگ نباید به مناسبت های مختلف این رخداد مهم تاریخی محدود شود. بلکه اصحاب رسانه و قلم و رزمندگان باید زوایای پنهان جنگ را روشن کنند.در هر حال کتابی که فرا روی شما است نتیجه تلاش و مجاهدت چند ساله نویسنده آن یعنی رضا خدری است که می تواند گوشه ای از رشادت های رزمندگان اسلام را در طول جنگ تحمیلی باز نگری کند. در این کتاب نویسنده کوشیده تا صادقانه رخدادهای جنگ را از زبان شاهدان عینی، رزمندگان و خانواده شهدا با رعایت امانتداری به قلم نگارش دربیاورد. این اقدام هر چند با تلاش های فردی نویسنده صورت گرفته اما نشانه ایمان و اخلاص وی نسبت به دلیر مردان جنگ تحمیلی است که باید این روحیه در همه خبرنگاران جنگی فرا گیر شود.» این نوشته قسمتی از مقدمه حسن هانی زاده مفسر سیاسی خاورمیانه در مورد خرمشهر و نویسنده کتاب بود که آمد.

یاد شهدای عزیز و خاطرات رزمندگان اسلام، نیروی دریایی خرمشهر در آغاز جنگ تحمیلی، جانفشانی عکاسان دفاع مقدس، فرمایشات و آلبوم عکس مقام معظم رهبری در جبه ها ، فصول چهار گانه این کتاب را تشکیل می دهند.

سلام بر تو ای شلمچه، نقش روحانیت در دفاع مقدس، نحوه تشکیل تیپ 22 بدر خرمشهر، عکاسان شهید و جاوید الاثر، عکاسان جانباز، بخشی از خطبه مقام معظم رهبری در زمان جنگ، دلایل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر از نظر مقام معظم رهبری، فرازی از خاطرات مقام معظم رهبری، آلبوم عکس و خاطراتی از رزمندگان اسلام از جمله دکتر منصور رامی پزشک جراح، عباس حربی رزمنده، حسن هانی زاده مفسر سیاسی و خبرنگار جبهه و جنگ، احمد حورسی رزمنده،مهدی جعفری مشاور وزیر کشور، سید رسول بحرالعلوم رزمنده، مرحوم مشتاق فرزانه خبرنگار جنگ، سید رضا حسینی رئیس بنیاد شهید خرمشهر و ... از جمله عناوین و موضوعات این کتاب هستند که بدانها پرداخته شده است.

کتاب« از خونین شهر تا خرمشهر» نوشته رضا خدری و با مقدمه حسن هانی زاده برای نوبت اول امسال در 262 صفحه از سوی انتشارات سنا منتشر شده است.