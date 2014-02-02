بی احتیاطی راننده پراید در جنوب سیستان و بلوچستان جان 6 نفر را گرفت

فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر بیان داشت: بی احتیاطی یک راننده پراید شامگاه شنبه در محور نیکشهر موجب وقوع سانحه دلخراش رانندگی و فوت شش نفر از هموطنان ما شد.

سرهنگ محمد رضا کورسی اظهار داشت: در این سانحه دلخراش که مقارن ساعت 21 شب گذشته در 25 کیلومتری پاسگاه پلیس راه نیکشهر به وقوع پیوست 4 نفر از سرنشینان این خودرو در سر صحنه جان خود را از دست دادند.

وی افزود : با وجود امداد رسانی به موقع و انتقال سانحه دیدگان به مراکز درمانی اما متاسفانه دو نفر دیگر نیز در بیمارستان نیکشهر دار فانی را وداع گفتند.

کورسی افزود: متاسفانه در این سانحه بر اثر برخورد رخ به رخ دو خودروی پراید، 3 کودک از جمله یک نوزاد 6 ماهه و دو کودک 6 و 9 ساله و همچنین رانندگان 2 خودرو به اضافه یک سرنشین دیگر جان خود را از دست دادند.

وی علت این سانحه را انحراف به چپ خودروی پراید و همچنین تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و افزود: به دلیل اقلیم کوهستانی و همچنین وجود پیچ های متعدد در این محور لذا رعایت و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی برای تضمین سلامتی رانندگان و همراهان الزامی است.